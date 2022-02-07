Страна была закрыта более двух лет – с марта 2020-го. В декабре прошлого года разрешили въезжать некоторым иностранным студентам и квалифицированным мигрантам. Теперь в Австралию могут путешествовать и туристы, получившие прививку.

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Австралия открывается для вакцинированных

Так, с 21 февраля страна начнет принимать туристов, привитых двумя дозами одобренной вакцины.

Если вы получили двойную вакцинацию, мы с нетерпением ждем вас снова,

– сообщил премьер-министр Скотт Моррисон.

Он также добавил, что двойная вакцина будет правилом, которое должно соблюдаться всеми. По его словам, такое решение будет желательным толчком для туристического сектора, который понес убытки из-за пандемии коронавируса.

Вакцины, одобренные Австралией:

AstraZeneca Vaxzevria и Covishield;

Pfizer / Biontech Comirnaty;

Moderna Spikevax или Takeda;

Sinovac Coronavac;

Bharat Covaxin;

Sinopharm BBIBP-CorV;

Gamaleya Research Institute Sputnik V;

Novavax/Biocelect Nuvaxovid;

Janssen-Cilag COVID Vaccine (одна доза).

При этом невакцинированным путешественникам пока во въезде отказано. Единственное исключение могут составлять лица, имеющие медицинское разрешение для отсутствия прививки. Если турист получил такой документ, то по прибытии обязан отправиться на 14-дневный карантин в отеле.

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COVID-19 в Австралии: коротко

Во время пандемии коронавируса в Австралии действовали одни из самых строгих в мире карантинных правил. Правительство не разрешало покидать границы даже своим жителям.

Еще в марте 2020 года страна закрыла границы, запретив большинству иностранцев въезд и установив ограничения на общее количество прибывших. С декабря 2021-го в Австралию могли въехать лишь некоторые иностранные студенты и квалифицированные мигранты.

По данным Worldometer, по состоянию на 07 февраля 2022 года в Австралии выявлено 2 750 562 случая заражения коронавирусом, из них 4 243 летальных.