Речь идет о предоставлении отрицательного теста на коронавирус от пассажиров по прибытию. Об этом объявило правительство страны.

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Португалия отменит тесты для вакцинированных туристов

Негативные тесты больше не потребуются для тех, кто предоставляет цифровой сертификат ЕС в любой из его форм или иное доказательство вакцинации,

– говорится в заявлении правительства Португалии.

Несмотря на обнародование решения отменить требование тестирования по прибытию, пока неизвестно, когда оно вступит в действие. Впрочем, действующие правила были введены до 9 февраля 2022 года, поэтому, вероятно, решение вступит в силу по истечении этого срока.

Обратите внимание! Коснется ли это ослабление украинских туристов – непонятно. Однако Португалия признает COVID-сертификаты, выданные в Украине, потому надежда есть.

Заметим, в начале января Португалия смягчила некоторые ограничения, в частности позволила ученикам вернуться в школы и открыла ночные клубы. Но сохранила требование по поводу негативного теста для всех прибывших.

Отмечается, что Португалия является одной из наиболее вакцинированных стран в мире – почти 90% населения полностью привиты.

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