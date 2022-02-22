Обновляя правила въезда, австрийские власти объявили, что с 22 февраля в стране будет действовать "Правило 3-G". То есть туристам достаточно предоставить сертификат, подтверждающий вакцинацию, тестирование или недавнее выздоровление.
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Какие документы необходимы путешественникам для въезда в Австрию
Пояснено, что путешественники могут подтвердить свой статус, используя приложение NHS Covid или сертификат ЕС COVID-19, в том числе напечатанные версии.
Как сообщает официальный туристический портал Австрии, ПЦР-тест должен быть сдан в течение 72 часов, а экспресс-тест на антиген – в течение 24 часов до пересечения границы.
Кроме того, Австрия ввела срок действия сертификатов вакцинации. Согласно правилам, лицо должно получить последнюю дозу вакцины в течение последних 270 дней (9 месяцев), чтобы считаться полностью привитой. Путешественники с просроченным сертификатом должны получить бустерную дозу утвержденной в ЕС вакциной.
Путешественники, не имеющие действующего ПЦР-теста, сертификата о вакцинации или выздоровлении, должны пройти самоизоляцию сразу после въезда в Австрию.
Как только вы получите отрицательный тест, сможете выйти из карантина,
– отметила власть.
Другие страны, изменившие правила въезда
- Власти Иордании приняли решение смягчить COVID-ограничение на въезд иностранцев;
- В Латвии вводится трехэтапный план смягчения условий, связанных с пандемией коронавируса;
- Власти Израиля приняли решение открыться для всех туристов, в том числе невакцинированных, при условии двух отрицательных ПЦР-тестов;
- 18 февраля власти Бельгии дали разрешение на восстановление полноценной работы гостиниц, ресторанов и ночных клубов;
- 17 февраля Доминиканская Республика отменила все ограничения и вернулась в допандемическую жизнь;
- Власти Венгрии с 15 февраля изменили правила въезда для туристов, прибывающих в страну авиатранспортом;
- Литва приняла решение смягчить правила въезда для иностранцев из третьих стран, упразднив обязательный карантин;
- На основании рекомендаций Научного комитета Туниса с 15 февраля в стране сняли ряд ограничений, в частности, разрешили вакцинированным туристам не сдавать ПЦР-тест;
- Власти Индии решили пересмотреть правила въезда для иностранцев. Страна упразднила обязательный карантин для прибывших.