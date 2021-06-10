Літній відпочинок за кордоном: куди українці можуть полетіти у червні 2021

Туристи тільки й чекають на той день, коли вимоги в'їзду скасують, й можна буде подорожувати вільно. Що ж, багато країн саме так і роблять, або ж послаблюють обмеження. Тож, в які держави можуть поїхати громадяни України в червні – читайте далі.

Міністерство закордонних справ України постійно оновлює мапу світу, де зображені країни "червоної", "жовтої" та "зеленої" зон. Українці можуть відвідувати їх з дотриманням певних вимог.

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Греція

З 14 травня 2021 року українці можуть відвідати Грецію з метою туризму. Для цього потрібно:

перед вильотом заповнити декларацію на урядовому сайті travel.gov.gr

пройти повну вакцинацію від COVID-19. З моменту отримання останньої дози щеплення повинно пройти не менше 14 днів

як підтвердження – сертифікат вакцинації, виданий країною, де зроблене щеплення. У ньому повинні бути вказані: ім'я людини як в паспорті, назва препарату, число отриманих доз і дата їх введення

Якщо турист не пройшов вакцинацію, то він може в'їхати на територію країни, пред'явивши негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття.

Водночас відвідати Грецію матимуть змогу й ті, хто вже перехворів на коронавірус, та має відповідне підтвердження – довідка або позитивний ПЛР-тест, зроблений від 2 до 9 місяців до цього.



Умови в'їзду в Грецію для українців / Фото: UnSplash

Кіпр

10 травня Кіпр вийшов з локдауну та запровадив "COVID-паспорти безпеки". Спеціальні правила розробили для людей, які прибувають з "зелених, помаранчевих, червоних та сірих" країн.

Найпростіше потрапити туристам з "зелених" країн, але Україна зараз в "червоному" списку. Тому для в'їзду необхідно:

заповнити форму Cyprus Flight Pass

здати ПЛР-тест не пізніше, ніж за 72 години до вильоту

здати ПЛР-тест після прибуття на Кіпр

Туреччина

На тлі покращення ситуації з коронавірусом COVID-19 з 17 травня країна вирішила завершити локдаун. Вже з 15 травня влада Туреччини скасувала вимогу щодо ПЛР-тестів для авіапасажирів, які летять з України. Однак з 1 червня повернула вимогу ПЛР-тестів для українських туристів.

Для в'їзду в країну потрібно:

за 72 години до прибуття, необхідно заповнювати електронну анкету на сайті Міністерства охорони здоров'я Туреччини (її видрукувати або зберегти на смартфон для пред'явлення представнику авіакомпанії перед посадкою на рейс. Пасажири без заповненої форми не будуть допущені на авіарейс, бо на її основі автоматично генеруватиметься HES-код)

негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття в Туреччину

також туристи можуть надати результати експрес-тестів на антиген, проте з моменту взяття зразка до перетину кордону має пройти не більше 48 годин

результати тестування можуть не надавати ті, хто пройшов повний курс вакцинації (з моменту отримання останньої дози має пройти не менше 14 днів), і ті, хто можуть надати довідку про те, що в останні пів року перехворіли на коронавірус.



Умови в'їзду до Туреччини для українців / Фото: UnSplash

Єгипет

Всі без винятку громадяни віком від 6 років, які перетинатимуть єгипетський державний кордон, зобов'язані мати при собі сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до прибуття.

Болгарія

З 1 травня влада Болгарії дозволила в'їжджати іноземним туристам. Для в'їзду потрібно виконати одну з трьох умов:

пред'явити негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус

сертифікат про вакцинацію

документ про перенесений COVID-19, отриманий не раніше ніж за 6 місяців до дати в'їзду

Хорватія

Країна пом'якшила умови в'їзду, однак ПЛР-тест необхідний, він має бути зроблений не більше, ніж за 72 години до перетину кордону. Перепусткою також буде служити підтвердження про вакцинацію. Більше тут Хорватія пом'якшила умови в'їзду для іноземців: що змінилося

Франція

Уряд країни прийняв рішення відкрити кордони з 9 червня й почати приймати вакцинованих іноземних туристів. Для українців є обмеження, навіть для вакцинованих. Уряд розподілив країни світу на три зони: зелену, помаранчеву і червону. Україна потрапила у помаранчеву, тому для в'їзду потрібно негативний ПЛР-тест, зроблений не раніше ніж 72 години до поїздки, або тест на антиген, не пізніше 48 годин.

Умови в'їзду до Франції / Фото: UnSplash

Також за поважної причини можуть впустити й невакцинованих людей, але з тестом.

Чорногорія

Країна скасувала всі обмеження для туристів. Зокрема не потрібно проходити тест на наявність COVID-19. Для в'їзду – достатньо мати з собою закордонний паспорт.

Албанія

Таким ж шляхом, як і Чорногорія, пішла ця країна. З 1 червня для відвідування Албанії не потрібен ПЛР-тест, тест на антитіла, паспорт вакцинації або будь-який інший документ, що стосується коронавірусу.