Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко не виключає, що українці теж зможуть вільно подорожувати до країн Європейського Союзу вже цього літа. За його словами, рівень захворюваності в країні, який спостерігається нині, відповідає рекомендаціям ВООЗ – менш як 5%.

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Він каже, що це вдалось досягти завдяки масовому тестуванню, а також зменшенню кількості випадків захворювання.

Така динаміка захворюваності може вивести Україну в низку країн зі сприятливою епідемічною ситуацією за критеріями Європейського Союзу, а це, своєю чергою, може забезпечити вільні подорожі українців до країн ЄС вже влітку цього року, – зазначив Ляшко.

Водночас міністр закликав українців не розслаблятися і пам'ятати, що коронавірус досі не подолано.

За даними Worldometer, станом на сьогодні всього в Україні виявлено 2 218 039 випадки зараження коронавірусом, з них 51 410 летальних.

Відзначимо, з 9 червня усі регіони України перейшли до "зеленої" зони з мінімальними карантинними обмеженнями. Впродовж минулої доби зареєстрували 1 385 хворих на коронавірус. Від ускладнень померли 77 пацієнтів.

Раніше Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав країни, які відкриються для українців влітку після запровадження "паспортів вакцинації".