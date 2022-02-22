Жодної паніки, – Укрзалізниця не планує припиняти залізничне сполучення з Європою

22 лютого 2022 , 18:01
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Джерело:

"Укрінформ"

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" продовжує працювати у штатному режимі та не збирається припиняти рух поїздів на схід чи скасовувати сполучення із Європою. Натомість перевізник підвищує заходи безпеки.

Про це заявив член правління Укрзалізниці Олександр Перцовський на брифінгу з нагоди 10-річчя швидкісного руху в Україні. 

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В які європейські міста можна добратися Укрзалізницею

Перцовський зазначив, що у випадку обмеження прямого авіасполучення, українці зможуть скористатися Укрзалізницею, щоб повернутися з-за кордону.

І до Львова, і до Києва можна доїхати зручно та швидкісно з пересадкою в Перемишлі. Також є сполучення через Варшаву і Відень, тому жодної паніки. І якщо хтось повертається в Україну і нема прямого авіасполучення, ми будемо раді доставити додому,
– запевнив Перцовський. 

Нагадаємо, що Укрзалізниця уже має досвід повернення українців з-за кордону в період карантину. Зокрема, тоді було здійснено 5 рейсів для повернення українців з Польщі.

Обмеження авіасполучень з Україною: що відомо

  • 13 лютого почалася поширюватися інформація про "закриття авіасполучення з Україною". У Міністерстві інфраструктури України назвали такі заяви фейковими. І наголосили, що закриття авіапростору є суверенним правом України.
  • Першим серед авіаперевізників постраждав SkyUp. При здійсненні рейсу з Португалії в аеропорт Бориспіль його літак Boeing 737-800 здійснив вимушену посадку у Кишиневі. Згодом компанія оголосила про відновлення польотів над Україною
  • 15 лютого стало відомо, що лізингодавці вимагають перебазувати всі авіалайнери Bees Airline.
  • Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air відклала дату відновлення 16 рейсів з міст України.
  • 19 лютого сполучення з Києвом призупинив найбільший авіаконцерн Європи Lufthansa. Для забезпечення безперебійного авіасполучення, продаж квитків до Мюнхена та Женеви розпочала авіакомпанія МАУ. 
  • Вслід за Lufthansa, про тимчасове скасування перельотів в Україну повідомили у Austrian Airlines та Swiss International Air Lines. 
  • 21 лютого до них приєдналася французька національна авіакомпанія Air France.
  • 22 лютого латвійська авіакомпанія airBaltic прийняла рішення тимчасово припинити нічні рейси до Києва та Одеси.
Автор: Юлія Бабич