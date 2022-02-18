Про це свідчить аналіз системи бронювання.

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Wizz Air відклав старт 16 нових рейсів з України

Так, зміни стосуються рейсів з Києва, Львова, Харкова та Одеси.

З Києва лоукостер змінив дату старту польотів до міст Австрії, Італії, Португалії та Швейцарії. Щодо Львова, то зміни торкнулися Мілану, Неаполю та Вільнюса.

При цьому Wizz Air відновить рейси з Одеси до Італії пізніше на місяць, а до столиці Словаччини полетить аж у червні, а в Афіни у вересні.

Скасував лоукостер лише один рейс – з Харкова. Мовиться про Таллінн. Також перенесли початок рейсів до Австрії та Чехії.

Перенесені рейси: перелік

  • Київ – Зальцбург: з 29 березня – з 3 жовтня
  • Київ – Болонья: з 29 березня – з 3 жовтня
  • Київ – Катанья: з 27 березня – з 5 травня
  • Київ – Неаполь: з 29 березня – відновлення з 3 травня
  • Київ – Порту: з 7 липня – з 22 вересня
  • Київ – Базель: з 29 серпня – з 6 липня
  • Львів – Мілан (Мальпенса): з 6 березня – відновлення з 29 березня
  • Львів – Неаполь: з 6 березня – відновлення з 27 березня
  • Львів – Вільнюс: з 27 березня – відновлення з 10 квітня
  • Харків – Відень: з 27 березня – відновлення з 6 квітня
  • Харків – Таллінн: скасовано з 18 лютого до 26 березня
  • Харків – Пардубиці: з 7 липня – з 22 вересня
  • Одеса – Афіни: з 5 липня – з 20 вересня
  • Одеса – Венеція (Тревізо): з 28 березня – відновлення з 12 квітня
  • Одеса – Рим Ф'юмічіно: з 29 березня – відновлення з 11 квітня
  • Одеса – Братислава: з 29 березня – з 21 червня

Крім того, змін зазнав й розклад рейсів літньої навігації. Так, на багатьох напрямках змінено час чи дату вильоту.

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