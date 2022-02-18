Про це свідчить аналіз системи бронювання.

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Wizz Air відклав старт 16 нових рейсів з України

Так, зміни стосуються рейсів з Києва, Львова, Харкова та Одеси.

З Києва лоукостер змінив дату старту польотів до міст Австрії, Італії, Португалії та Швейцарії. Щодо Львова, то зміни торкнулися Мілану, Неаполю та Вільнюса.

При цьому Wizz Air відновить рейси з Одеси до Італії пізніше на місяць, а до столиці Словаччини полетить аж у червні, а в Афіни у вересні.

Скасував лоукостер лише один рейс – з Харкова. Мовиться про Таллінн. Також перенесли початок рейсів до Австрії та Чехії.

Перенесені рейси: перелік

Київ – Зальцбург : з 29 березня – з 3 жовтня

: – з 3 жовтня Київ – Болонья : з 29 березня – з 3 жовтня

: – з 3 жовтня Київ – Катанья : з 27 березня – з 5 травня

: – з 5 травня Київ – Неаполь : з 29 березня – відновлення з 3 травня

: – відновлення з 3 травня Київ – Порту : з 7 липня – з 22 вересня

: – з 22 вересня Київ – Базель : з 29 серпня – з 6 липня

: – з 6 липня Львів – Мілан (Мальпенса): з 6 березня – відновлення з 29 березня

(Мальпенса): – відновлення з 29 березня Львів – Неаполь : з 6 березня – відновлення з 27 березня

: – відновлення з 27 березня Львів – Вільнюс : з 27 березня – відновлення з 10 квітня

: – відновлення з 10 квітня Харків – Відень : з 27 березня – відновлення з 6 квітня

: – відновлення з 6 квітня Харків – Таллінн : скасовано з 18 лютого до 26 березня

: скасовано з 18 лютого до 26 березня Харків – Пардубиці : з 7 липня – з 22 вересня

: – з 22 вересня Одеса – Афіни : з 5 липня – з 20 вересня

: – з 20 вересня Одеса – Венеція (Тревізо): з 28 березня – відновлення з 12 квітня

(Тревізо): – відновлення з 12 квітня Одеса – Рим Ф'юмічіно : з 29 березня – відновлення з 11 квітня

: – відновлення з 11 квітня Одеса – Братислава: з 29 березня – з 21 червня

Крім того, змін зазнав й розклад рейсів літньої навігації. Так, на багатьох напрямках змінено час чи дату вильоту.

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