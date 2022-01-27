На тлі поширення штаму коронавірусу "Омікрон" Wizz Air зазнає великих збитків, адже різко зменшилася кількість бронювань.

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Wizz Air: збитки та конкуренція з Ryanair

Лоукост-авіакомпанія попередила, що її збиток у четвертому кварталі, ймовірно, перевищить 213,6 мільйона євро, який був у третьому кварталі. Прогнозується, що на це вплине невизначеність щодо подорожей у січні, лютому та частині березня.

Наразі Wizz Air вже скоротила витрати та придбала нові посадкові місця. А це означає, що вона зможе активніше конкурувати з такими авіакомпаніями, як Ryanair та easyJet, коли настане довгоочікуване відновлення.

Втім, попри збитки, авіаперевізник не відчаюється та оптимістично очікує на відновлення попиту на квитки в найближчі кілька місяців.

Ми очікуємо на дуже сильне відновлення попиту в найближчі кілька місяців,

– заявив Йожеф Вараді, генеральний директор.

За планом Wizz Air, авіаперевізник повернеться до доковідних показників у серпні – вересні 2022 року. Щоправда, вдасться це зробити лише, якщо більшість країн знімуть обмеження, пов’язані з COVID-19.

Цікаво: лоукостер Wizz Air та ірландський Ryanair внесли зміни до своїх зимових розкладів польотів та скасували рейси з українського Харкова.

Підвищення цін у Wizz Air: причини

За словами Вараді, витрати на вхідні ресурси зростають, а паливо, заробітна плата та зміни в нормативно-правових актах посилюють тиск – це спричинює підвищення цін на перельоти.

На скільки саме підвищать вартість на квитки, наразі невідомо: у компанії інформації поки не озвучили.