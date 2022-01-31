Така стратегія дозволить продавати більше квитків без збільшення частоти польотів. Таким чином компанія прагне збільшити кількість низьких тарифів на кожному рейсі.

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Угорський лоукостер змінить структуру флоту

Зараз основу парку авіакомпанії складають авіалайнери Airbus A320 на 180 місць. Утім у компанії планують зміни, зокрема Wizz Air виведе ці літаки, замінивши їх авіалайнери Airbus A321neo, які розраховані на 239 пасажирів.

Відомо, що компанія розпочала оновлення парку ще у 2021 році. Тоді лоукостер отримав 8 нових A321neo і вивів із парку 2 старі A320. До 2027 року Wizz Air планує повне оновлення пасажирських літаків.

З фінансової звітності видно, що через 5 років флот Wizz Air включатиме 383 літаки: 40 A320neo і 343 – A321 різних модифікацій.

Що це означає для українських аеропортів

Зараз лише 4 українські аеропорти можуть приймати літаки A321neo без обмежень: Бориспіль, Львів, Харків та Одеса. Якщо не розвивати аеродроми інших аеропортів, це призведе до скасування наявних рейсів. Так, для аеропорту Жуляни це означає, що Wizz Air може піти у сусідній Бориспіль.

Нагадаємо, що раніше авіакомпанія попередила про високі збитки, що, ймовірно, вплине невизначеність щодо подорожей у січні, лютому та частині березня.