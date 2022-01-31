Перед бронюванням, слід врахувати декілька нюансів. Детальніше про них читайте далі.
А ви знали Дочірня авіакомпанія Wizz Air скасувала популярний рейс з Одеси: що відомо
Wizz Air розпродає 2 мільйони квитків
Дешеві квитки доступні на вибраних маршрутах по всьому світу, зокрема, з України. Наприклад, з Києва можна полетіти до Ларнаки (17 євро), Берліну (13 євро), Братислави (9 євро), Ейндховена (15 євро) тощо.
Умови розпродажу:
- акціє триватиме лише до 31 січня 2022 року включно;
- вирушити в подорож потрібно до 8 квітня 2022 року;
- знижка 20% застосовується для вартості тарифу та не діє на адміністративний збір;
- рекламна акція не поширюється на групові бронювання;
- вартість найдешевших квитків передбачає перевезення тільки маленької ручної поклажі розміром 40x30x20 сантиметрів;
- забронювати квитки можна на офіційному сайті Wizz Air та в мобільному додатку WIZZ.
Деталі розпродажу Wizz Air / Скриншот з сайту авіакомпанії
Wizz Air підвищує ціни на квитки: чому
На тлі поширення штаму коронавірусу "Омікрон" авіакомпанія Wizz Air зазнає великих збитків – кількість бронювань різко зменшилася.
Цікаво Скільки Wizz Air витрачає на перевезення одного пасажира
За словами генерального директора Йожефа Вараді, витрати на вхідні ресурси зростають, а паливо, заробітна плата та зміни в нормативно-правових актах посилюють тиск – це спричинює підвищення цін на перельоти.
На скільки саме підвищать вартість, наразі невідомо: у компанії інформації поки не озвучили.