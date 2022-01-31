Перед бронюванням, слід врахувати декілька нюансів. Детальніше про них читайте далі.

А ви знали Дочірня авіакомпанія Wizz Air скасувала популярний рейс з Одеси: що відомо

Wizz Air розпродає 2 мільйони квитків

Дешеві квитки доступні на вибраних маршрутах по всьому світу, зокрема, з України. Наприклад, з Києва можна полетіти до Ларнаки (17 євро), Берліну (13 євро), Братислави (9 євро), Ейндховена (15 євро) тощо.

Зверніть увагу! Ознайомитися із повною картою напрямків лоукостера Wizz Air можна за посиланням.

Умови розпродажу:

акціє триватиме лише до 31 січня 2022 року включно;

2022 року включно; вирушити в подорож потрібно до 8 квітня 2022 року;

знижка 20% застосовується для вартості тарифу та не діє на адміністративний збір;

рекламна акція не поширюється на групові бронювання;

вартість найдешевших квитків передбачає перевезення тільки маленької ручної поклажі розміром 40x30x20 сантиметрів;

забронювати квитки можна на офіційному сайті Wizz Air та в мобільному додатку WIZZ.



Деталі розпродажу Wizz Air / Скриншот з сайту авіакомпанії

Wizz Air підвищує ціни на квитки: чому

На тлі поширення штаму коронавірусу "Омікрон" авіакомпанія Wizz Air зазнає великих збитків – кількість бронювань різко зменшилася.

Цікаво Скільки Wizz Air витрачає на перевезення одного пасажира

За словами генерального директора Йожефа Вараді, витрати на вхідні ресурси зростають, а паливо, заробітна плата та зміни в нормативно-правових актах посилюють тиск – це спричинює підвищення цін на перельоти.

На скільки саме підвищать вартість, наразі невідомо: у компанії інформації поки не озвучили.