Перед бронированием следует учесть несколько нюансов. Детальнее о них читайте дальше.

А вы знали Дочерняя авиакомпания Wizz Air отменила популярный рейс из Одессы: что известно

Wizz Air распродает 2 миллиона билетов

Дешевые билеты доступны на выбранных маршрутах по всему миру, в частности, из Украины. Например, из Киева можно полететь в Ларнаку (17 евро), Берлин (13 евро), Братиславу (9 евро), Эйндховен (15 евро) и т.д.

Обратите внимание! Ознакомиться с полной картой направлений лоукостера Wizz Air можно по ссылке.

Условия распродажи:

акция продлится до 31 января 2022 года включительно;

2022 года включительно; отправиться в путешествие нужно до 8 апреля 2022 года;

скидка 20% применяется для стоимости тарифа и не влияет на административный сбор;

рекламная акция не распространяется на групповые бронирования;

стоимость самых дешевых билетов предполагает перевозку только маленькой ручной клади размером 40x30x20 сантиметров;

забронировать билеты можно на официальном сайте Wizz Air и в мобильном приложении WIZZ.



Детали распродажи Wizz Air / Скриншот с сайта авиакомпании

Wizz Air повышает цены на билеты: почему

На фоне распространения штамма коронавируса "Омикрон" авиакомпания Wizz Air терпит большие убытки – количество бронирований резко уменьшилось.

Интересно Сколько Wizz Air тратит на перевозку одного пассажира

По словам генерального директора Йожефа Варади, расходы на входящие ресурсы растут, а топливо, заработная плата и изменения в нормативно-правовых актах усиливают давление – это приводит к повышению цен на перелеты.

На сколько именно повысят стоимость, на данный момент неизвестно: в компании информацию пока не озвучили.