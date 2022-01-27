Портал avianews обнародовал некоторые данные по финансовой отчетности авиакомпании за последний квартал 2021 года. Согласно им, операционные расходы Wizz Air на перевозку одного пассажира составили 79,9 евро.

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Сколько авиакомпания получает с каждого пассажира

При этом Wizz Air получал с каждого пассажира в среднем 52,4 евро, из них 20,8 евро от продажи билетов и 31,6 евро – по дополнительным услугам. Перевозка каждого пассажира приносила лоукостеру 27,5 евро ущерба.

Общие операционные расходы Wizz Air в последнем квартале прошлого года составили 621,9 миллиона евро. Доход же составил 408,4 миллионов.

Структура расходов венгерской авиакомпании выглядит следующим образом:

Операционные расходы Wizz Air / Инфографика "Хмарочос"

Обратите внимание. С 2022 года лоукостеры Wizz Air и Ryanair отменили ряд рейсов из Украины. В настоящее время Ryanair предлагает 55 активных маршрутов, Wizz Air – 48.