Портал avianews оприлюднив деякі дані із фінансової звітності авіакомпанії за останній квартал 2021 року. Згідно із ними, операційні витрати Wizz Air на перевезення одного пасажира становили 79,9 євро.

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Скільки авіакомпанія отримує з кожного пасажира

При цьому Wizz Air отримував з кожного пасажира в середньому 52,4 євро, з них 20,8 євро від продажу квитків і 31,6 євро – з додаткових послуг. Тож перевезення кожного пасажира приносило лоукостеру 27,5 євро збитку.

Загальні операційні витрати Wizz Air в останньому кварталі минулого року склали 621,9 мільйона євро. Дохід же склав 408,4 мільйона.

Структура видатків угорської авіакомпанії виглядає таким чином:

Операційні витрати Wizz Air / Інфографіка "Хмарочос"

Зверніть увагу. З 2022 року лоукостери Wizz Air та Ryanair скасували ряд рейсів із України. Наразі Ryanair пропонує 55 активних маршрутів, Wizz Air – 48.