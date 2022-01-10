Про це повідомляє портал avianews, який провів аналіз систем бронювання цих авіаперевізників. Розповідаємо, з яких міст України досі можна вилетіти за невисокими тарифами.
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Ryanair пропонує 55 активних маршрутів, Wizz Air – 48. Йдеться про рейси, які виконуватимуться протягом найближчих двох тижнів, а також заявлені на лютий та березень. Деякі маршрути доступні для бронювання квитків, починаючи з лютого, проте авіакомпанія може скасувати їх за відсутності попиту.
Ryanair
Ryanair цієї зими виконує 31 маршрут із Києва, 15 маршрутів зі Львова та дев'ять маршрутів з Одеси. Усього маршрутна мережа з аеропортів України включає 81 напрямок з Києва, Львова, Одеси, Харкова та Херсона. Число активних маршрутів – 55 або 68% від загальної кількості напрямків.
Рейси з Харкова та Херсона на найближчі 2 тижні на систематичній основі не передбачені. До уваги не бралися можливі поодинокі рейси на свята.
|Місто вильоту в Україні
|Загальна кількість заявлених маршрутів
|Кількість активних маршрутів
|Київ
|36
|31
|Львів
|23
|15
|Одеса
|14
|9
|Харків
|6
|0
|Херсон
|2
|0
Wizz Air
Маршрутна мережа Wizz Air є найбільшою серед лоукостерів на українському ринку та включає 119 маршрутів, які виконуються, або їх запуск очікується у 2022 році.
Однак кількість активних маршрутів поступається Ryanair. Наразі Wizz Air виконує польоти 48 маршрутами з Києва, Львова та Харкова. Рейси з Одеси та Запоріжжя призупинені, окрім поодиноких перельотів на свята.
|Місто вильоту в Україні
|Загальна кількість заявлених маршрутів
|Кількість активних маршрутів
|Київ
|52
|30
|Львів
|33
|10
|Харків
|14
|8
|Одеса
|14
|0
|Запоріжжя
|6
|0