Про це повідомляє портал avianews, який провів аналіз систем бронювання цих авіаперевізників. Розповідаємо, з яких міст України досі можна вилетіти за невисокими тарифами.

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Ryanair пропонує 55 активних маршрутів, Wizz Air – 48. Йдеться про рейси, які виконуватимуться протягом найближчих двох тижнів, а також заявлені на лютий та березень. Деякі маршрути доступні для бронювання квитків, починаючи з лютого, проте авіакомпанія може скасувати їх за відсутності попиту.

Ryanair

Ryanair цієї зими виконує 31 маршрут із Києва, 15 маршрутів зі Львова та дев'ять маршрутів з Одеси. Усього маршрутна мережа з аеропортів України включає 81 напрямок з Києва, Львова, Одеси, Харкова та Херсона. Число активних маршрутів – 55 або 68% від загальної кількості напрямків.

Рейси з Харкова та Херсона на найближчі 2 тижні на систематичній основі не передбачені. До уваги не бралися можливі поодинокі рейси на свята.

Місто вильоту в Україні Загальна кількість заявлених маршрутів Кількість активних маршрутів
Київ 36 31
Львів 23 15
Одеса 14 9
Харків 6 0
Херсон 2 0

Wizz Air

Маршрутна мережа Wizz Air є найбільшою серед лоукостерів на українському ринку та включає 119 маршрутів, які виконуються, або їх запуск очікується у 2022 році.

Однак кількість активних маршрутів поступається Ryanair. Наразі Wizz Air виконує польоти 48 маршрутами з Києва, Львова та Харкова. Рейси з Одеси та Запоріжжя призупинені, окрім поодиноких перельотів на свята.

Місто вильоту в Україні Загальна кількість заявлених маршрутів Кількість активних маршрутів
Київ 52 30
Львів 33 10
Харків 14 8
Одеса 14 0
Запоріжжя 6 0