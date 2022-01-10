Об этом сообщает портал avianews, проведший анализ систем бронирования этих авиаперевозчиков. Рассказываем, из каких городов Украины до сих пор можно вылететь по невысоким тарифам.

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Ryanair предлагает 55 активных маршрутов, Wizz Air – 48. Речь идет о рейсах, которые будут выполняться в ближайшие две недели, а также заявлены на февраль и март. Некоторые маршруты доступны для бронирования билетов начиная с февраля, однако авиакомпания может отменить их при отсутствии спроса.

Обратите внимание. Аналитики рассматривали именно 2-недельный срок, поскольку Европейское законодательство предусматривает серьезные компенсации за отмену рейсов менее чем за 14 дней до вылета.

Ryanair

Ryanair этой зимой выполняет 31 маршрут из Киева, 15 маршрутов из Львова и девять маршрутов из Одессы. Всего маршрутная сеть из аэропортов Украины включает в себя 81 направление из Киева, Львова, Одессы, Харькова и Херсона. Число активных маршрутов – 55 или 68% от общего количества направлений.

Рейсы из Харькова и Херсона на ближайшие две недели на систематической основе не предусмотрены. Во внимание не принимались возможные одиночные рейсы на праздники.

Город вылета в Украине Общее количество маршрутов Количество активных маршрутов Киев 36 31 Львов 23 15 Одесса 14 9 Харьков 6 0 Херсон 2 0

Wizz Air

Маршрутная сеть Wizz Air является крупнейшей среди лоукостеров на украинском рынке и включает 119 выполняемых маршрутов или их запуск ожидается в 2022 году.

Однако количество активных маршрутов уступает Ryanair. В настоящее время Wizz Air выполняет полеты по 48 маршрутам из Киева, Львова и Харькова. Рейсы из Одессы и Запорожья приостановлены, кроме единичных перелетов на праздники.