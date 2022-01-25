Впервые дочерняя авиакомпания Wizz Air – Wizz Air Abu Dhabi объявила о планах выполнять рейсы Одесса – Абу-Даби еще в октябре 2020 года. Однако старт переносили несколько раз вплоть до начала полетов в октябре 2021 года.

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Одесса – Абу-Даби: что известно о рейсе

Одно время билеты на это направление продавали от 249 гривен в одну сторону. Однако это длилось недолго. В январе рейсы из Абу-Даби отменили до февраля. Впоследствии отмена пролонгировалась до марта. Теперь перевозчик объявил об окончательной отмене маршрута, а направление Одесса – Абу-Даби отсутствует в поиске на сайте авиакомпании.

Впервые лоукостер Wizz Air Abu Dhabi запустил полеты из столицы Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби в украинский город Одесса 7 октября. Улететь по этому направлению предлагали каждый четверг, с 19 декабря компания добавила также воскресные рейсы.

В начале года рейс Одесса – Абу-Даби пришлось задержать на всю ночь. Часть из 200 пассажиров рейса ночевали в аэропорту, а транзитные пассажиры опоздали на следующие самолеты. Неудобства оправдали поломкой бортового компьютера.

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