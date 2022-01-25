В частности, украинская авиакомпания МАУ сейчас предлагает скидку до 25% на раннее бронирование билетов. Акционные билеты доступны на официальном сайте flyuia.com.
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МАУ предлагает скидку на раннее бронирование билетов
Промо-предложение действует на популярные направления из двух украинских городов – Киева и Одессы.
Акционные направления и тарифы
Из Киева:
- Варшава – от 1 105 гривен;
- Копенгаген – от 1 261 гривны;
- Будапешт – от 1 304 гривен;
- Вена – от 1 332 гривны;
- Венеция – от 1 573 гривен;
- Стокгольм – от 1 686 гривен;
- Аликанте – от 1 743 гривен;
- Дюссельдорф – от 1 800 гривен;
- Осло – от 2 083 гривен;
- Брюссель – от 2 834 гривен;
- Хельсинки – от 3 217 гривен;
- Торонто – от 8 459 гривен;
- Нью-Йорк – от 8 488 гривен.
Из Одессы:
- Вильнюс – от 1 460 гривен;
- Варшава – от 1 520 гривен;
- Будапешт – от 1 885 гривен;
- Копенгаген – от 2 055 гривен;
- Стокгольм – от 2 253 гривен;
- Дюссельдорф – от 2 281 гривны;
- Осло – от 2 281 гривны;
- Вена – от 2 451 гривны;
- Аликанте – от 2 508 гривен;
- Венеция – от 2 508 гривен;
- Брюссель – от 2 919 гривен;
- Хельсинки – от 3 372 гривен;
- Нью-Йорк – от 7 538 гривен;
- Торонто – от 7 694 гривен.
Базовый тариф МАУ предусматривает перевозку ручной клади до 7 килограммов и размером 55х40х20 сантиметров.
Кроме того, в случае отмены рейса из-за пандемии COVID-19, авиакомпания обещает вернуть бонусами полную стоимость билета + дополнительно 25%.
Отмечается, что период поездки для рейсов в Канаду и США, а также в / из Тель-Авива: 1 июня – 18 сентября 2022 года.