В частности, украинская авиакомпания МАУ сейчас предлагает скидку до 25% на раннее бронирование билетов. Акционные билеты доступны на официальном сайте flyuia.com.

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МАУ предлагает скидку на раннее бронирование билетов

Промо-предложение действует на популярные направления из двух украинских городов – Киева и Одессы.

Акционные направления и тарифы

Из Киева:

Варшава – от 1 105 гривен;

– от 1 105 гривен; Копенгаген – от 1 261 гривны;

– от 1 261 гривны; Будапешт – от 1 304 гривен;

– от 1 304 гривен; Вена – от 1 332 гривны;

– от 1 332 гривны; Венеция – от 1 573 гривен;

– от 1 573 гривен; Стокгольм – от 1 686 гривен;

– от 1 686 гривен; Аликанте – от 1 743 гривен;

– от 1 743 гривен; Дюссельдорф – от 1 800 гривен;

– от 1 800 гривен; Осло – от 2 083 гривен;

– от 2 083 гривен; Брюссель – от 2 834 гривен;

– от 2 834 гривен; Хельсинки – от 3 217 гривен;

– от 3 217 гривен; Торонто – от 8 459 гривен;

– от 8 459 гривен; Нью-Йорк – от 8 488 гривен.

Из Одессы:

Вильнюс – от 1 460 гривен;

– от 1 460 гривен; Варшава – от 1 520 гривен;

– от 1 520 гривен; Будапешт – от 1 885 гривен;

– от 1 885 гривен; Копенгаген – от 2 055 гривен;

– от 2 055 гривен; Стокгольм – от 2 253 гривен;

– от 2 253 гривен; Дюссельдорф – от 2 281 гривны;

– от 2 281 гривны; Осло – от 2 281 гривны;

– от 2 281 гривны; Вена – от 2 451 гривны;

– от 2 451 гривны; Аликанте – от 2 508 гривен;

– от 2 508 гривен; Венеция – от 2 508 гривен;

– от 2 508 гривен; Брюссель – от 2 919 гривен;

– от 2 919 гривен; Хельсинки – от 3 372 гривен;

– от 3 372 гривен; Нью-Йорк – от 7 538 гривен;

– от 7 538 гривен; Торонто – от 7 694 гривен.

Базовый тариф МАУ предусматривает перевозку ручной клади до 7 килограммов и размером 55х40х20 сантиметров.

Кроме того, в случае отмены рейса из-за пандемии COVID-19, авиакомпания обещает вернуть бонусами полную стоимость билета + дополнительно 25%.

Обратите внимание! Распродажа будет продолжаться до 4 февраля 2022 года и распространяется на рейсы с 1 июня по 15 октября 2022 года.

Отмечается, что период поездки для рейсов в Канаду и США, а также в / из Тель-Авива: 1 июня – 18 сентября 2022 года.