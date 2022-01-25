Зокрема, українська авіакомпанія МАУ зараз пропонує знижку до 25% на раннє бронювання квитків. Акційні квитки доступні на офіційному сайті flyuia.com.

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МАУ пропонує знижку на раннє бронювання квитків

Промо-пропозиція діє на популярні напрямки з двох українських міст – Києва та Одеси.

Акційні напрямки й тарифи

З Києва:

Варшава – від 1 105 гривень;

– від 1 105 гривень; Копенгаген – від 1 261 гривні;

– від 1 261 гривні; Будапешт – від 1 304 гривень;

– від 1 304 гривень; Відень – від 1 332 гривні;

– від 1 332 гривні; Венеція – від 1 573 гривень;

– від 1 573 гривень; Стокгольм – від 1 686 гривень;

– від 1 686 гривень; Аліканте – від 1 743 гривень;

– від 1 743 гривень; Дюссельдорф – від 1 800 гривень;

– від 1 800 гривень; Осло – від 2 083 гривень;

– від 2 083 гривень; Брюссель – від 2 834 гривень;

– від 2 834 гривень; Гельсінкі – від 3 217 гривень;

– від 3 217 гривень; Торонто – від 8 459 гривень;

– від 8 459 гривень; Нью-Йорк – від 8 488 гривень.

З Одеси:

Вільнюс – від 1 460 гривень;

– від 1 460 гривень; Варшава – від 1 520 гривень;

– від 1 520 гривень; Будапешт – від 1 885 гривень;

– від 1 885 гривень; Копенгаген – від 2 055 гривень;

– від 2 055 гривень; Стокгольм – від 2 253 гривень;

– від 2 253 гривень; Дюссельдорф – від 2 281 гривні;

– від 2 281 гривні; Осло – від 2 281 гривні;

– від 2 281 гривні; Відень – від 2 451 гривні;

– від 2 451 гривні; Аліканте – від 2 508 гривень;

– від 2 508 гривень; Венеція – від 2 508 гривень;

– від 2 508 гривень; Брюссель – від 2 919 гривень;

– від 2 919 гривень; Гельсінкі – від 3 372 гривень;

– від 3 372 гривень; Нью-Йорк – від 7 538 гривень;

– від 7 538 гривень; Торонто – від 7 694 гривень.

Базовий тариф МАУ передбачає перевезення ручної поклажі до 7 кілограмів та розміром 55х40х20 сантиметрів.

Крім того, у випадку скасування рейсу через пандемію COVID-19, авіакомпанія обіцяє повернути бонусами повну вартість квитка + додатково 25%.

Зверніть увагу! Розпродаж триватиме до 4 лютого 2022 року та поширюється на рейси з 1 червня до 15 жовтня 2022 року.

Зазначається, що період подорожі для рейсів до Канади та США, а також до / з Тель-Авіва: 1 червня – 18 вересня 2022 року.