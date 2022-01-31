Такая стратегия позволит продавать больше билетов без увеличения частоты полетов. Таким образом, компания стремится увеличить количество низких тарифов на каждом рейсе.
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Венгерский лоукостер изменит структуру флота
Сейчас базу парка авиакомпании составляют авиалайнеры Airbus A320 на 180 мест. Однако в компании планируют изменения, в частности Wizz Air выведет эти самолеты, заменив их авиалайнерами Airbus A321neo, которые рассчитаны на 239 пассажиров.
Известно, что компания начала обновление парка еще в 2021 году. Тогда лоукостер получил 8 новых A321neo и вывел из парка 2 старых A320. К 2027 году Wizz Air планирует полное обновление пассажирских самолетов.
Из денежной отчетности видно, что через 5 лет флот Wizz Air будет включать 383 самолета: 40 A320neo и 343 – A321 разных модификаций.
Что это значит для украинских аэропортов
Сейчас только 4 украинских аэропорта могут принимать самолеты A321neo без ограничений: Борисполь, Львов, Харьков и Одесса. Если не развивать аэродромы других аэропортов, это приведет к отмене существующих рейсов. Так, для аэропорта Жуляны это означает, что Wizz Air может перейти в соседний Борисполь.