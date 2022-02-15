Оскільки лізингодавці вимагали вивезти авіалайнери за межі України до деескалації ситуації.

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Bees Airline змушена вносити зміни до розкладу рейсів

За заявою авіакомпанії, попри продовження дії страхових полісів на повітряні судна, виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для забезпечення безпеки польотів у повітряному просторі України та відсутність заборони від Державіаслужби України та іноземної авіаційної влади, лізингодавці вимагають перебазувати всі авіалайнери за межі України до деескалації ситуації.

Перший літак авіакомпанія відправила на зберігання до французького міста Монпельє 14 лютого, а три, що залишилися, повинні перегнати за кордон сьогодні – завтра.

Bees продовжують здійснювати польоти

Лізингодавець підкреслив, що ці вимоги є тимчасовими та вимушеними. За умови деескалації ситуації, пов'язаної з військовими ризиками, всі літаки будуть повернені.

Наразі, попри обставини, Bees спільно з партнерами продовжує свою операційну діяльність та виконує авіарейси з міжнародних аеропортів "Київ", "Бориспіль", "Львів" та "Одеса".

У зв'язку з цими форс-мажорними обставинами, ми звертаємось до всіх пасажирів віднестись до можливих затримок та змін у розкладі рейсів з розумінням,

– закликали в Bees.

При цьому в пресслужбі зазначили, якщо зміна розкладу не влаштовує пасажира, то вони готові запропонувати зміну дати вильоту без додаткових сплат.

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