Про це повідомив генеральний директор SkyUp Airlines Дмитро Сєроухов. Розповідаємо, що відомо про відновлення польотів.

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SkyUp Airlines відновлює продаж квитків на всі рейси

Ми раді повідомити пасажирам, що продаж квитків знову відкритий на всі дати, а SkyUp у повному обсязі залишається в українському небі,

– заявив Дмитро Сєроухов.

Генеральний директор SkyUp додав, що перемовини зі страховиками були складними. Крім того, закордонні партнери продовжать регулярно оцінювати ризики й вести моніторинг ситуації.

Однак зараз спільними зусиллями з Міністерством інфраструктури України та Урядом ми зуміли досягти результатів – польоти в Україну залишаються безпечними й захищеними,

– резюмував він.

Раніше ескалація інформаційної ситуації навколо України призвела до того, що страхові компанії повідомили про припинення страхування літаків, які здійснюють польоти над Україною.

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