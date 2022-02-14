Про це повідомив генеральний директор SkyUp Airlines Дмитро Сєроухов. Розповідаємо, що відомо про відновлення польотів.
Контекст Заборонили залітати в Україну: літак з Португалії примусово посадили в Кишиневі, а не Києві
SkyUp Airlines відновлює продаж квитків на всі рейси
Ми раді повідомити пасажирам, що продаж квитків знову відкритий на всі дати, а SkyUp у повному обсязі залишається в українському небі,
– заявив Дмитро Сєроухов.
Генеральний директор SkyUp додав, що перемовини зі страховиками були складними. Крім того, закордонні партнери продовжать регулярно оцінювати ризики й вести моніторинг ситуації.
Однак зараз спільними зусиллями з Міністерством інфраструктури України та Урядом ми зуміли досягти результатів – польоти в Україну залишаються безпечними й захищеними,
– резюмував він.
Раніше ескалація інформаційної ситуації навколо України призвела до того, що страхові компанії повідомили про припинення страхування літаків, які здійснюють польоти над Україною.
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Інформація про нібито закриття авіасполучення з Україною: що відомо
- 13 лютого почалася поширюватися інформація про "закриття авіасполучення з Україною".
- Першим серед авіаперевізників постраждав SkyUp. При здійсненні рейсу з Португалії в аеропорт Бориспіль його літак Boeing 737-800 здійснив вимушену посадку у Кишиневі.
- Через побоювання нападу Росії, лізингодавець літака з Ірландії вирішив перестрахуватися та оминути небо над Україною.
- Раніше SkyUp повідомив, що вимоги про повернення літаків надходять й від інших лізингодавців.