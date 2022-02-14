Об этом сообщил генеральный директор SkyUp Airlines Дмитрий Сероухов. Рассказываем, что известно о возобновлении полетов.
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SkyUp Airlines возобновляет продажу билетов на все рейсы
Мы рады сообщить пассажирам, что продажа билетов вновь открыта на все даты, а SkyUp в полном объеме остается в украинском небе,
– заявил Дмитрий Сероухов.
Генеральный директор SkyUp добавил, что переговоры со страховщиками были сложными. Кроме того, зарубежные партнеры продолжат регулярно оценивать риски и вести мониторинг ситуации.
Однако сейчас совместными усилиями с Министерством инфраструктуры Украины и Правительством мы сумели добиться результатов – полеты в Украину остаются безопасными и защищенными,
– резюмировал он.
Ранее эскалация информационной ситуации вокруг Украины привела к тому, что страховые компании сообщили о прекращении страхования самолетов, которые совершают полеты над Украиной.
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Информация о якобы закрытии авиасообщения с Украиной: что известно
- 13 февраля начала распространяться информация о "закрытии авиасообщения с Украиной".
- Первым среди авиаперевозчиков пострадал SkyUp. При совершении рейса из Португалии в аэропорт Борисполь его самолет Boeing 737-800 совершил вынужденную посадку в Кишиневе.
- Из-за опасений нападения России, лизингодатель самолета из Ирландии решил перестраховаться и обойти небо над Украиной.
- Ранее SkyUp сообщил, что требования о возвращении самолетов поступают и от других лизингодателей.