Поскольку лизингодатели потребовали вывезти авиалайнеры за пределы Украины до деэскалации ситуации.
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Bees Airline вынуждена вносить изменения в расписание рейсов
По заявлению авиакомпании, несмотря на продолжение действия страховых полисов на воздушные судна, выделение средств из резервного фонда государственного бюджета для обеспечения безопасности полетов в воздушном пространстве Украины и отсутствие запрета от Госавиаслужбы Украины и иностранных авиационных властей, лизингодатели требуют перебазировать все авиалайнеры за пределы Украины до деэскалации ситуации.
Первый самолет авиакомпания отправила на хранение во французский город Монпелье 14 февраля, а оставшиеся три должны перегнать за границу сегодня – завтра.
Bees продолжают совершать полеты
Лизингодатель подчеркнул, что эти требования являются временными и вынужденными. При деэскалации ситуации, связанной с военными рисками, все самолеты будут возвращены.
В настоящее время, несмотря на обстоятельства, Bees совместно с партнерами продолжает свою операционную деятельность и выполняет авиарейсы из международных аэропортов "Киев", "Борисполь", "Львов" и "Одесса".
В связи с этими форс-мажорными обстоятельствами, мы обращаемся ко всем пассажирам отнестись к возможным задержкам и изменениям в расписании рейсов с пониманием,
– призвали в Bees.
При этом в пресс-службе отметили, если смена расписания не устраивает пассажира, то они готовы предложить изменение даты вылета без дополнительных уплат.
Закрытие авиапространства над Украиной: ответ Мининфраструктуры – смотрите видео
Информация о якобы закрытии авиасообщения с Украиной: что известно
- 13 февраля начала распространяться информация о "закрытии авиасообщения с Украиной" – крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины;
- Первым среди авиаперевозчиков пострадал SkyUp. При совершении рейса из Португалии в аэропорт Борисполь его самолет Boeing 737-800 совершил вынужденную посадку в Кишиневе;
- В Украеродвижении заверили, что воздушное пространство остается открытым для полетов;
- В то же время, до 19 февраля компаниям советуют избегать полетов над Черным морем;
- Компания SkyUp временно прекратила продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля 2022 года, впрочем, сейчас возобновила все рейсы;
- В Офисе Президента подчеркнули, что пока не рассматривают закрытие воздушного пространства.