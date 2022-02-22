Об этом заявил член правления Укрзализныци Александр Перцовский на брифинге по случаю 10-летия скоростного движения в Украине.

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В какие европейские города можно добраться с помощью Укрзализныци

Перцовский отметил, что в случае ограничения прямого авиасообщения, украинцы смогут воспользоваться Укрзализныцей, чтобы вернуться из-за границы.

И до Львова, и до Киева можно доехать удобно и скоростно с пересадкой в ​​Перемышле. Также есть сообщения через Варшаву и Вену, поэтому никакой паники. И если кто-то возвращается в Украину и нет прямого авиасообщения, мы будем рады доставить домой,

– заверил Перцовский.

Напомним, что у Укрзализныци уже есть опыт возвращения украинцев из-за границы в период карантина. В частности, тогда было совершено 5 рейсов для возвращения украинцев из Польши.

Ограничение авиасообщений из Украины: что известно