Ночные полеты в Украину и из Украины не будут осуществляться до конца февраля 2022 года.

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AirBaltic отменила ночные рейсы в Украину до конца февраля

Так, авиакомпания упразднила пять ночных ротаций между Киевом и Ригой, а также две из Одессы в Ригу.

Авиакомпания свяжется с пострадавшими пассажирами и предложит им перебронировать рейсы на другие,

– отмечают в пресс-службе airBaltic.

Кроме того, в AirBaltic подчеркнули, что безопасность пассажиров и сотрудников для них в приоритете, поэтому они оценивают текущую ситуацию перед каждым рейсом и выполняют рекомендации официальных органов власти. И при необходимости готовы корректировать свое расписание полетов.

При этом airBaltic планирует выполнять ежедневные дневные рейсы между Киевом и Ригой, а также два рейса по направлению Киев – Вильнюс.

Напомним, ранее Lufthansa Group приняла решение временно прекратить авиаперевозки в Киев и Одессу. А 21 февраля Austrian Airlines и Swiss International Air Lines также заявили, что приостанавливают полеты в Украину.

Информация о якобы закрытии авиасообщения с Украиной: что известно

13 февраля начала распространяться информация о "закрытии авиасообщения с Украиной" – крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины;

Первым среди авиаперевозчиков пострадал SkyUp. При совершении рейса из Португалии в аэропорт Борисполь его самолет Boeing 737-800 совершил вынужденную посадку в Кишиневе;

На гарантии полетов в Украину Кабинет Министров Украины принял решение выделить более 16 миллиардов гривен;

При этом в Украэродвижении заверили, что воздушное пространство остается открытым для полетов, а в Офисе Президента подчеркнули, что пока не рассматривают закрытие воздушного пространства.

Офис Президента отрицает закрытие авиапространства Украины: смотрите видео