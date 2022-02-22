Нічні польоти в Україну та з України не будуть здійснюватися до кінця лютого 2022 року.

Читайте також Ще одна авіакомпанія скасувала рейси до Києва

AirBaltic скасувала нічні рейси в Україну до кінця лютого

Так, авіакомпанія скасувала п'ять нічних ротацій між Києвом і Ригою, а також дві з Одеси до Риги.

Авіакомпанія сконтактує з постраждалими пасажирами та запропонує їм перебронювати рейси на інші,
– зазначають в пресслужбі airBaltic.

Крім того, в airBaltic підкреслили, що безпека пасажирів і співробітників для них в пріоритеті, тому вони оцінюють поточну ситуацію перед кожним рейсом і виконують рекомендації офіційних органів влади. І за потреби готові корегувати свій розклад польотів.

При цьому airBaltic планує виконувати щоденні денні рейси між Києвом та Ригою, а також два рейси за напрямком Київ – Вільнюс.