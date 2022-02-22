AirBaltic скасувала нічні рейси в Україну до кінця лютого
Так, авіакомпанія скасувала п'ять нічних ротацій між Києвом і Ригою, а також дві з Одеси до Риги.
Авіакомпанія сконтактує з постраждалими пасажирами та запропонує їм перебронювати рейси на інші, – зазначають в пресслужбі airBaltic.
Крім того, в airBaltic підкреслили, що безпека пасажирів і співробітників для них в пріоритеті, тому вони оцінюють поточну ситуацію перед кожним рейсом і виконують рекомендації офіційних органів влади. І за потреби готові корегувати свій розклад польотів.
При цьому airBaltic планує виконувати щоденні денні рейси між Києвом та Ригою, а також два рейси за напрямком Київ – Вільнюс.