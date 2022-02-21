Так, авіаперевізник скасував два рейси, запланованих на 22 лютого між Парижем і Києвом. Рішення було прийнято "з огляду на ситуацію в Україні та як запобіжний захід".

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Air France не полетить до Києва 22 лютого

Так, авіакомпанія Air France завтра, 22 лютого, не здійснить запланованих польотів між Парижем і Києвом.

До цього часу компанія літала за цим напрямком двічі на тиждень – у вівторок і неділю.

Air France буде регулярно переоцінювати ситуацію і нагадувати, що безпека польотів, своїх клієнтів і екіпажів є абсолютним імперативом,

– підкреслили в пресслужбі.

Інших подробиць, зокрема про можливість повернення квитків і подальших польотів до Києва, в компанії поки не повідомили.

При цьому раніше в Air France заявляли, що всі польоти в Україну продовжують виконувати за графіком.

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