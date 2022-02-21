Так, авиаперевозчик упразднил два рейса, запланированных на 22 февраля между Парижем и Киевом. Решение было принято "учитывая ситуацию в Украине и как меру пресечения".
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Air France не полетит в Киев 22 февраля
Так, авиакомпания Air France завтра, 22 февраля, не совершит запланированных полетов между Парижем и Киевом.
До этого времени компания летала по этому направлению дважды в неделю – во вторник и воскресенье.
Air France будет регулярно переоценивать ситуацию и напоминать, что безопасность полетов, своих клиентов и экипажей является абсолютным императивом.
– подчеркнули в пресс-службе.
Других подробностей, в частности, о возможности возвращения билетов и последующих полетов в Киев, в компании пока не сообщили.
При этом ранее в Air France заявляли, что все полеты в Украину продолжают выполнять по графику.
Авиакомпании, отменившие рейсы в Украину: последние данные
- Lufthansa Group приняла решение временно прекратить авиаперевозки в Киев и Одессу. Поэтому МАУ начинает продажу билетов в Мюнхен и Женеву вместо Lufthansa;
- 21 февраля Austrian Airlines и Swiss International Air Lines также заявили, что приостанавливают полеты в Украине.