Про це заявив член правління Укрзалізниці Олександр Перцовський на брифінгу з нагоди 10-річчя швидкісного руху в Україні.
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В які європейські міста можна добратися Укрзалізницею
Перцовський зазначив, що у випадку обмеження прямого авіасполучення, українці зможуть скористатися Укрзалізницею, щоб повернутися з-за кордону.
І до Львова, і до Києва можна доїхати зручно та швидкісно з пересадкою в Перемишлі. Також є сполучення через Варшаву і Відень, тому жодної паніки. І якщо хтось повертається в Україну і нема прямого авіасполучення, ми будемо раді доставити додому,
– запевнив Перцовський.
Обмеження авіасполучень з Україною: що відомо
- 13 лютого почалася поширюватися інформація про "закриття авіасполучення з Україною". У Міністерстві інфраструктури України назвали такі заяви фейковими. І наголосили, що закриття авіапростору є суверенним правом України.
- Першим серед авіаперевізників постраждав SkyUp. При здійсненні рейсу з Португалії в аеропорт Бориспіль його літак Boeing 737-800 здійснив вимушену посадку у Кишиневі. Згодом компанія оголосила про відновлення польотів над Україною
- 15 лютого стало відомо, що лізингодавці вимагають перебазувати всі авіалайнери Bees Airline.
- Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air відклала дату відновлення 16 рейсів з міст України.
- 19 лютого сполучення з Києвом призупинив найбільший авіаконцерн Європи Lufthansa. Для забезпечення безперебійного авіасполучення, продаж квитків до Мюнхена та Женеви розпочала авіакомпанія МАУ.
- Вслід за Lufthansa, про тимчасове скасування перельотів в Україну повідомили у Austrian Airlines та Swiss International Air Lines.
- 21 лютого до них приєдналася французька національна авіакомпанія Air France.
- 22 лютого латвійська авіакомпанія airBaltic прийняла рішення тимчасово припинити нічні рейси до Києва та Одеси.