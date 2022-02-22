Про це заявив член правління Укрзалізниці Олександр Перцовський на брифінгу з нагоди 10-річчя швидкісного руху в Україні.

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В які європейські міста можна добратися Укрзалізницею

Перцовський зазначив, що у випадку обмеження прямого авіасполучення, українці зможуть скористатися Укрзалізницею, щоб повернутися з-за кордону.

І до Львова, і до Києва можна доїхати зручно та швидкісно з пересадкою в Перемишлі. Також є сполучення через Варшаву і Відень, тому жодної паніки. І якщо хтось повертається в Україну і нема прямого авіасполучення, ми будемо раді доставити додому,

– запевнив Перцовський.

Нагадаємо, що Укрзалізниця уже має досвід повернення українців з-за кордону в період карантину. Зокрема, тоді було здійснено 5 рейсів для повернення українців з Польщі.

Обмеження авіасполучень з Україною: що відомо