Жодних обмежень: ще одна екзотична країна повністю відкрилася для туристів
Джерело:Daily Prabhat
У популярній серед поціновувачів екзотичного пляжного відпочинку скасували всі обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу. Таке рішення прийняла Домініканська Республіка.
Країна повернулася до допандемічного життя з 17 лютого 2022 року. Про це оголосив президент республіки Луїс Абінадер.
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Домініканська Республіка скасувала всі карантинні обмеження
Тепер не вимагатимуть COVID-сертифікати для відвідування закладів та інших громадських місць. Дотримуватись соціальної дистанції та маскового режиму не доведеться.
Такі заходи, як використання маски, необхідність пред'явлення сертифіката вакцинації для доступу в усі місця або обмеження в громадських місцях віднині є особистою відповідальністю кожного з нас. Після цієї довгої битви ми почали відновлювати нашу свободу,
– заявив Абінадер.
За його словами, країна Карибського басейну "заслуговує і потребує емоційного відновлення" шляхом остаточного скасування заходів щодо COVID-19.
При цьому президент підкреслив, що попри зняття обмежень, влада продовжуватиме пропаганду вакцинації населення, але змушувати робити щеплення не планують.Зверніть увагу! За даними МЗС України, українські туристи можуть потрапити в Домініканську Республіку без будь-яких обмежень. Потрібно лише заповнити спеціальну електронну форму.
Таке рішення було прийнято на тлі зменшення щоденної кількості випадків COVID-19 за останній місяць. Так, станом на 17 лютого 2022 року в Домінікані виявлено 570 636 випадків зараження коронавірусом, з них 4 351 летальний.
Інші країни, які пом'якшили обмеження: останні новини
- Влада Угорщини з 15 лютого змінила правила в'їзду для туристів, які прибувають до країни авіатранспортом;
- Португалія й Данія дозволили в'їзд мандрівникам, які мають сертифікат вакцинації CoronaVac (Sinovac);
- Литва прийняла рішення пом'якшити правила в'їзду для іноземців з третіх країн – скасувала для них обов'язковий карантин;
- Також з 15 лютого подорожувати у найпівнічнішу країну Африки стало значно простіше. Йдеться про Туніс, де зняли ряд обмежень;
- Фінляндія та Велика Британія відмовилися від COVID-тестів для туристів. Такому ж прикладу слідувала й Франція – скасувала тести для повністю вакцинованих;
- Влада Індії вирішила переглянути правила в'їзду для іноземців. Країна скасувала обов'язковий карантин для прибулих.
- Чехія скасувала умову обов'язкового пред'явлення сертифікату вакцинації чи документів про видужання від COVID-19 під час відвідування громадських заходів.