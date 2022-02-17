Жодних обмежень: ще одна екзотична країна повністю відкрилася для туристів

У популярній серед поціновувачів екзотичного пляжного відпочинку скасували всі обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу. Таке рішення прийняла Домініканська Республіка.

Країна повернулася до допандемічного життя з 17 лютого 2022 року. Про це оголосив президент республіки Луїс Абінадер.

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Домініканська Республіка скасувала всі карантинні обмеження

Тепер не вимагатимуть COVID-сертифікати для відвідування закладів та інших громадських місць. Дотримуватись соціальної дистанції та маскового режиму не доведеться.

Такі заходи, як використання маски, необхідність пред'явлення сертифіката вакцинації для доступу в усі місця або обмеження в громадських місцях віднині є особистою відповідальністю кожного з нас. Після цієї довгої битви ми почали відновлювати нашу свободу,

– заявив Абінадер.

За його словами, країна Карибського басейну "заслуговує і потребує емоційного відновлення" шляхом остаточного скасування заходів щодо COVID-19. При цьому президент підкреслив, що попри зняття обмежень, влада продовжуватиме пропаганду вакцинації населення, але змушувати робити щеплення не планують. Зверніть увагу! За даними МЗС України , українські туристи можуть потрапити в Домініканську Республіку без будь-яких обмежень. Потрібно лише заповнити спеціальну електронну форму Таке рішення було прийнято на тлі зменшення щоденної кількості випадків COVID-19 за останній місяць. Так, станом на 17 лютого 2022 року в Домінікані виявлено 570 636 випадків зараження коронавірусом, з них 4 351 летальний.

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