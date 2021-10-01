SkyUp теперь чаще будет осуществлять рейсы из Киева в Прагу

Украинский лоукостер SkyUp Airlines сможет ежедневно летать из Киева в Прагу. Государственная авиационная служба расширила права авиакомпании.

Теперь лоукостер имеет возможность увеличить число рейсов с четырех до семи. Выдача дополнительных частот SkyUp стало возможной после того, как Госавиаслужба ограничила права МАУ.

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Такое решение было принято на основании действующего порядка предоставления и аннулирования прав на эксплуатацию воздушных линий. Если авиаперевозчик в течение 12 месяцев не использует права, то их можно передать новой авиакомпании.

Договоренности, существующие между Украиной и Чехией предусматривают возможность осуществления до 14 рейсов в неделю – МАУ летала только четыре раза, хотя за ней закреплялось 10 частот.

В то же время SkyUp имел права на четыре перелёта в неделю, а с 23 сентября запустил рейсы из Киева в Прагу трижды в неделю.

Согласно новому решению Госавиаслужбы, квота на полеты по маршруту Киев – Прага распределена между МАУ и SkyUp поровну – 7 рейсов в неделю для каждой.

В SkyUp заявили, что рассматривают возможность запуска дополнительных рейсов из Киева в Прагу, но более подробную информацию предоставят позже.

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