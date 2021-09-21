Сначала вылеты будут осуществляться каждую субботу, а с 22 декабря – и по средам. Первый полет запланирован уже на 23 октября.

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Расписание полетов

Киев – Рас-эль-Хайма – 11:00 (вылет) – 17:00 (прилет);

– 11:00 (вылет) – 17:00 (прилет); Рас-эль-Хайма – Киев – 19:00 (вылет) – 22:50 (прилет).

Стоимость авиабилетов

Билеты уже доступны на сайте skyup.aero, а также на поисковых агрегаторах типа avia.lowcost.ua, skyscanner или Kiwi.

Цена в одну сторону стартует от 3 308 гривен, в обе – от 6 643 гривен.

В стоимость самых дешевых билетов входит ручная кладь размером 55х40х20 сантиметров и весом 9 килограмм. Кроме того, турист имеет возможность зарегистрироваться онлайн за 48 часов до вылета.

Условия въезда в ОАЭ

Как информирует консульская служба МИД Украины, украинцам, которые намерены посетить Объединенные Арабские Эмираты с туристической целью – въезд разрешен с выполнением следующих требований:

Все пассажиры, путешествующие в ОАЭ, должны предоставить при регистрации на рейс в аэропорту отправления:

полис международного медицинского страхования , подтверждающий покрытие расходов, связанных с лечением COVID-19 и пребыванием в условиях изоляции на территории ОАЭ;

, подтверждающий покрытие расходов, связанных с лечением COVID-19 и пребыванием в условиях изоляции на территории ОАЭ; сертификат (Сertificate polymerase chain reaction (PCR) swab test), который подтверждает отрицательные результаты теста на COVID-19. Он должен быть заполнен на английском языке и напечатан;

(Сertificate polymerase chain reaction (PCR) swab test), который подтверждает отрицательные результаты теста на COVID-19. Он должен быть заполнен на английском языке и напечатан; указанный сертификат должен быть выдан не позднее чем за 72 часов до прибытия, и предоставлен только аккредитованными в Украине медицинскими учреждениями.

Отмечается, что по прибытию необходимо пройти еще один тест на COVID-19 в аэропорту. Результат поступит в виде сообщения в течение 24 часов. К моменту получения результата теста необходимо находиться в условиях самоизоляции в отеле или другом месте проживания.

Кроме того, турист обязан загрузить приложение "COVID-19 DXB" и зарегистрироваться в нем для возможного общения в дальнейшем с органами здравоохранения ОАЭ.