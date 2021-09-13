Теперь такая возможность появилась и в украинских путешественников. Украинская авиакомпания SkyUp Airlines открывает рейсы из Киева в Мадрид.

Читайте также Аэропорт "Борисполь" назвал 10 самых популярных направлений в августе

Первый полет по направлению Киев – Мадрид запланирован на 18 октября 2021 года.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю – по понедельникам и пятницам. Вылеты из Киева запланированы утром.

Стоимость авиабилетов

Новое направление стартует со специальными ценами:

Киев – Мадрид от 534 гривен;

от 534 гривен; Мадрид – Киев от 828 гривен.

Билеты по стандартной цене уже доступны на сайте skyup.aero:

Киев – Мадрид от 2108 гривен;

от 2108 гривен; Мадрид – Киев от 2402 гривен.

Условия въезда в Испанию

Как сообщает консульская служба МИД Украины, граждане Украины могут путешествовать в Испанию без необходимости предоставления справок о вакцинации или отрицательных результатов тестирования на наличие COVID-19 при условии заблаговременного заполнения формуляра санитарного контроля: https://www.spth.gob.es/.

На его основе генерируется QR-код, который надо показывать представителям компании перевозчика перед посадкой на рейс, а также службам санитарного контроля в пункте пропуска в порту или аэропорту прибытия в Испанию.