Поэтому авиаперевозчик опубликовал уточнения. Бесплатный выбор места не отменили, а изменили – теперь забронировать его можно с помощью онлайн-чекина, за 15 дней до вылета.

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SkyUp не убрал опцию заблаговременного выбора места в тарифе Standard. Изменились только временные рамки. Если раньше по указанному тарифу можно было выбрать место сразу при покупке билета, то теперь такая возможность доступна бесплатно только за 15 дней до даты вылета,

– заявил Ярослав Колосович, PR-менеджер SkyUp.

В пресс-службе лоукостера отметили, что выбор места в тарифе Standard при бронировании и к открытию онлайн-чекина стал платным. Бесплатный выбор места остается на тех направлениях, по которым услуга онлайн-чекина не предоставляется.

Условия выбора места по всем тарифам: детали

Basic

Согласно новым условиям, по тарифному плану Basic появилась возможность бесплатного выбора мест с онлайн-чекина, за 48 часов до вылета.

За дополнительную плату при бронировании и к открытию онлайн-чекина можно выбрать места после аварийных выходов и до конца салона.

Standard

Как уже отмечалось, изменились условия бесплатного выбора мест. Его можно выбрать за 15 дней до даты вылета, и в любое время заранее, если услуга онлайн-чекина не предоставляется.

За дополнительную плату при бронировании и к открытию онлайн-чекина есть возможность выбрать места после 5 ряда и в аварийных рядах и места после аварийных рядов и до конца салона.

Flex

По этому тарифу правила не изменились. Любые места в салоне – бесплатно при бронировании и в любое время заранее, включая онлайн-чекина, за 30 дней до даты вылета.