Тому авіаперевізник опублікував уточнення. Безкоштовний вибір місця не скасували, а змінили – тепер забронювати його можна за допомогою онлайн-чекіну, за 15 днів до вильоту.

Детальніше тут Тепер не можна: SkyUp позбавив деяких пасажирів безкоштовного вибору місця завчасно

SkyUp не прибрав опцію завчасного вибору місця у тарифі Standard. Змінились тільки часові рамки. Якщо раніше за вказаним тарифом можна було обрати місце відразу при купівлі квитка, то тепер така можливість доступна безкоштовно тільки за 15 днів до дати вильоту,

– заявив Ярослав Колосович, PR-менеджер SkyUp.

В пресслужбі лоукостера зазначили, що вибір місця у тарифі Standard під час бронювання та до відкриття онлайн-чекіну став платним. Безкоштовний вибір місця залишається на тих напрямках, за якими послуга онлайн-чекіну не надається.

Умови вибору місця за всіма тарифами: деталі

Basic

Згідно з новими умовами, за тарифним планом Basic з'явилася можливість безкоштовного вибору місць з онлайн-чекіном, за 48 годин до вильоту.

За додаткову плату під час бронювання та до відкриття онлайн-чекіну можна вибрати місця після аварійних виходів і до кінця салону.

Standard

Як вже зазначалося, змінилися умови безкоштовного вибору місць. Його можна вибрати за 15 днів до дати вильоту, та в будь-який час заздалегідь, якщо послуга онлайн-чекіну не надається.

За додаткову плату під час бронювання та до відкриття онлайн-чекіну є можливість вибрати місця після 5-го ряду і до аварійних рядів та місця після аварійних рядів і до кінця салону.

Flex

За цим тарифом правила не змінилися. Будь-які місця в салоні – безкоштовно під час бронювання і в будь-який час заздалегідь, включно з онлайн-чекіном, за 30 днів до дати вильоту.

Відзначимо, раніше Державіаслужба дозволила SkyUp здійснювати польоти до з Києва до Португалії, Австрії та Ізраїлю.