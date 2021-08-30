Йдеться про найдешевший тариф з включеним багажем Standard. Про це свідчить оновлена інформація авіаперевізника.

Читайте також Куди вирушити з малечею на вихідні: цікаві ідеї для сімейного відпочинку

Раніше пасажири з квитками тарифу Standard безкоштовно могли забронювати місця після 5 ряду і до кінця салону, окрім крісел в аварійних рядах.

Тепер же за вибір місця заздалегідь доведеться заплатити від 6 до 21 долара. Все залежить від ряду і розміщення біля проходу, на середньому кріслі або поруч з вікном.

За тарифом Standard дозволяється без додаткової плати вибирати місце під час онлайн-реєстрації з 6 ряду, за винятком аварійних. Дистанційна реєстрація відкривається за 15 днів до дати вильоту.

Таке нововведення не стосується пасажирів, які купили найдорожчі квитки за тарифом Flex.

Відзначимо, SkyUp Airlines запустив польоти з Києва до Парижа та Ніцци з 19 серпня. Також літатиме на популярний португальський острів Мадейра та до Саудівської Аравії. Крім того, лоукостер відновить польоти з Києва на острів Занзібар.

Новини інших авіакомпаній, які можуть зацікавити