Про це свідчить наказ Державіаслужби України від 25 серпня №1318. Детальніше про нові рейси – читайте далі!

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Bees Airline надано дозвіл на виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень з України до Румунії та Греції з 1 жовтня 2021 року на необмежений термін.

З Києва до Бухаресту можна буде полетіти тричі на тиждень, з Одеси – 1 раз на тиждень, а з Одеси до Афін здійснюватиметься 1 рейс на тиждень.

Зазначається, що авіакомпанія перенесла свої рейси із Херсона до Миколаєва через ремонтні роботи в херсонському летовищі.

Нагадаємо, раніше Bees Airline отримала право на експлуатацію рейсів до Тбілісі та Анталії, а також до Саудівської Аравії та Бахрейну.

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