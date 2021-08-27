Про це свідчить наказ Державіаслужби України від 25 серпня №1318. Детальніше про нові рейси – читайте далі!

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Bees Airline надано дозвіл на виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень з України до Румунії та Греції з 1 жовтня 2021 року на необмежений термін.

З Києва до Бухаресту можна буде полетіти тричі на тиждень, з Одеси – 1 раз на тиждень, а з Одеси до Афін здійснюватиметься 1 рейс на тиждень.

Зверніть увагу! Отримання прав на експлуатацію повітряних ліній не гарантує, що авіакомпанія виконуватиме рейси за цими напрямками.

Зазначається, що авіакомпанія перенесла свої рейси із Херсона до Миколаєва через ремонтні роботи в херсонському летовищі.

Нагадаємо, раніше Bees Airline отримала право на експлуатацію рейсів до Тбілісі та Анталії, а також до Саудівської Аравії та Бахрейну.

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