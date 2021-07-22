На обох маршрутах частота польотів не має перевищувати одного разу на тиждень або не менше трьох на місяць. Про це свідчить наказ Державіаслужби від 19 липня №1129.
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Вже з 26 липня авіаперевізник зможе виконувати чартерні рейси з Києва до портового міста Даммам на березі Перської затоки в Саудівській Аравії й у розташований поруч Бахрейн.
Зазначається, що дозвіл виданий на період до 30 жовтня 2021 року.
За словами гендиректора Bees Airline Євгена Хайнацького, зараз авіакомпанія веде переговори з замовником рейсів.
У разі підписання контракту почнемо виконувати польоти. Це чартерні рейси, тому дата початку залежить від готовності замовника, – зауважив він.
Він також уточнив, що поки мова йде про в'їзний туризм з країн Перської затоки в Україну. Річ у тім, що з 2020-го громадяни Бахрейну, Кувейту, Оману, Саудівської Аравії можуть в'їжджати в Україну на термін до 90 днів без отримання візи.
Відзначимо, раніше український лоукостер SkyUp теж відкрив цей напрямок. Рейси до Саудівської Аравії здійснюються з аеропортів у Києві та Львові.