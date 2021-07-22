На обох маршрутах частота польотів не має перевищувати одного разу на тиждень або не менше трьох на місяць. Про це свідчить наказ Державіаслужби від 19 липня №1129.

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Вже з 26 липня авіаперевізник зможе виконувати чартерні рейси з Києва до портового міста Даммам на березі Перської затоки в Саудівській Аравії й у розташований поруч Бахрейн.