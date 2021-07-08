Днями влада Мадейри заявила, що дозволить в'їзд туристам, щепленим будь-якою вакциною проти COVID-19. Тому SkyUp вирішив запустити сюди рейси.

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Українська авіакомпанія SkyUp Airlines літатиме з Києва до міста Фуншал (Португалія), що на острові Мадейра.

З 24 липня SkyUp починає виконувати прямі рейси на Мадейру, – йдеться у повідомленні.

Вартість авіаквитків з Києва до Фуншала розпочинається від 4 061 гривні, а Фуншал – Київ від 4 115 гривень.

Рейси виконуватимуться щосуботи в обох напрямках.

Умови в'їзду на Мадейру

Для в'їзду на територію острова українцям необхідно мати:

спеціальну форму, заповнену за 48 – 12 годин до посадки на літак;

сертифікат про вакцинацію, якщо повний курс завершений не менше ніж за 14 днів до прибуття на острів;

АБО

документ, що засвідчує одужання після COVID-19 в період до 90 днів до прибуття і медичне підтвердження про одужання;

АБО

негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години до прибуття в країну;

для туристів, які планують подорож між островами Мадейра і Порто-Сану, потрібно негативний експрес-тест на антиген, зроблений не більше ніж за 48 годин до прибуття в пункт призначення;

з 02.07.2021 року, після повернення з Португалії обов'язково робити експрес-тест на антиген в аеропорту Бориспіль.

За даними Worldometer, станом на 8 липня 2021 року в Португалії виявлено 896 096 випадків зараження коронавірусом, з них 17 126 летальних.