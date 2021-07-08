На днях власть Мадейры заявила, что разрешит въезд туристам, привитым любой вакциной против COVID-19. Поэтому SkyUp решил запустить сюда рейсы.

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Украинская авиакомпания SkyUp Airlines будет летать из Киева в города Фуншал (Португалия), что на острове Мадейра.

С 24 июля SkyUp начинает выполнять прямые рейсы на Мадейру, – говорится в сообщении.

Стоимость авиабилетов из Киева в Фуншал начинается от 4 061 гривны, а Фуншал – Киев от 4 115 гривен.

Рейсы будут выполняться каждую субботу в обоих направлениях.

Условия въезда на Мадейру

Для въезда на территорию острова украинцам необходимо иметь:

специальную форму, заполненную за 48 – 12 часов до посадки на самолет;

сертификат о вакцинации, если полный курс завершен не менее чем за 14 дней до прибытия на остров;

ИЛИ

документ, удостоверяющий выздоровления после COVID-19 в период до 90 дней до прибытия и медицинское подтверждение о выздоровлении;

ИЛИ

отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия в страну;

для туристов, планирующих путешествие между островами Мадейра и Порто-Сана, нужно отрицательный экспресс-тест на антиген, сделанный не более чем за 48 часов до прибытия в пункт назначения;

с 02.07.2021 года, по возвращении из Португалии обязательно делать экспресс-тест на антиген в аэропорту Борисполь.

По данным Worldometer, по состоянию на 8 июля 2021 года в Португалии обнаружено 896 096 случаев заражения коронавирусом, из них 17 126 летальных.