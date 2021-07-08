На днях власть Мадейры заявила, что разрешит въезд туристам, привитым любой вакциной против COVID-19. Поэтому SkyUp решил запустить сюда рейсы.
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Украинская авиакомпания SkyUp Airlines будет летать из Киева в города Фуншал (Португалия), что на острове Мадейра.
С 24 июля SkyUp начинает выполнять прямые рейсы на Мадейру, – говорится в сообщении.
Стоимость авиабилетов из Киева в Фуншал начинается от 4 061 гривны, а Фуншал – Киев от 4 115 гривен.
Рейсы будут выполняться каждую субботу в обоих направлениях.
Условия въезда на Мадейру
Для въезда на территорию острова украинцам необходимо иметь:
- специальную форму, заполненную за 48 – 12 часов до посадки на самолет;
- сертификат о вакцинации, если полный курс завершен не менее чем за 14 дней до прибытия на остров;
ИЛИ
- документ, удостоверяющий выздоровления после COVID-19 в период до 90 дней до прибытия и медицинское подтверждение о выздоровлении;
ИЛИ
- отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия в страну;
- для туристов, планирующих путешествие между островами Мадейра и Порто-Сана, нужно отрицательный экспресс-тест на антиген, сделанный не более чем за 48 часов до прибытия в пункт назначения;
- с 02.07.2021 года, по возвращении из Португалии обязательно делать экспресс-тест на антиген в аэропорту Борисполь.