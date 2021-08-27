Лоукостер літатиме до столиці Угорщини з київського аеропорту Жуляни.

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Спершу авіаперевізник виконуватиме польоти тільки двічі на тиждень – щопонеділка і п'ятниці, з 6 жовтня додадуть третю частоту – щосереди, а з 31 жовтня літатиме й щочетверга і неділі.

Тож вже з листопада частота збільшиться до п'яти разів на тиждень.

Ціни авіаквитків

Найдешевші квитки на рейс Київ – Будапешт коштують від 669 гривень в один бік та від 1 438 гривень в обидва.

У вартість входить маленька одиниця ручної поклажі (40х30х20 сантиметрів і вагою до 10 кілограмів). Щоб провезти додаткову ручну поклажу або багаж – потрібно оплатити спеціальний збір або вибрати відповідний тариф.

Умови в'їзду до Угорщини

З 7 серпня 2021 року Угорщина дозволила в'їзд українським туристам.

Для в'їзду необхідно пред'явити негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19, зроблений не пізніше 72 годин, АБО сертифікат про вакцинацію.

Без обмежень можуть в'їжджати діти до 18 років.

Крім того, потрібно оформити медичне страхування для відвідування Угорщини (воно коштує приблизно 180 гривень на один тиждень).

За даними Worldometer, станом на 28 серпня 2021 року в Угорщині виявлено 811 706 випадків зараження коронавірусом, з них 30 057 летальних.

Відзначимо, раніше вперше за 10 років Wizz Air запустила рейс в "Бориспіль".

Також власник лоукостера Wizz Air Йожеф Вараді спрогнозував падіння цін на авіаквитки найближчим часом.