Лоукостер будет летать в столицу Венгрии из киевского аэропорта Жуляны.

Читайте также Куда отправиться с малышами на выходные: интересные идеи для семейного отдыха

Сначала авиаперевозчик будет выполнять полеты только два раза в неделю – по понедельникам и пятницам, с 6 октября придадут третью частоту – по средам, а с 31 октября будет летать и каждый четверг и воскресенье.

Поэтому уже с ноября частота увеличится до пяти раз в неделю.

Цены авиабилетов

Самые дешевые билеты на рейс Киев – Будапешт стоят от 669 гривен в одну сторону и от 1 438 гривен в обе.

В стоимость входит маленькая единица ручной клади (40х30х20 сантиметров и весом до 10 килограммов). Чтобы провезти дополнительную ручную кладь или багаж – нужно оплатить специальный сбор или выбрать соответствующий тариф.

Условия въезда в Венгрию

С 7 августа 2021 года Венгрия разрешила въезд украинским туристам.

Для въезда необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделан не позднее 72 часов, ИЛИ сертификат о вакцинации.

Без ограничений могут въезжать дети до 18 лет.

Кроме того, нужно оформить медицинскую страховку для посещения Венгрии (она стоит примерно 180 гривен на неделю).

По данным Worldometer, по состоянию на 28 августа 2021 года в Венгрии обнаружено 811 706 случаев заражения коронавирусом, из них 30 057 летальных.

Отметим, ранее впервые за 10 лет Wizz Air запустила рейс в "Борисполь".

Также владелец лоукостера Wizz Air Йожеф Варади спрогнозировал падение цен на авиабилеты в ближайшее время.