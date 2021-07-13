Но он видит в том больше пользы, чем вреда. Потому что благодаря пандемии компания также ввела ряд новых маршрутов.

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Что известно о падении цен на билеты

Глава крупнейшего в Центральной Европе лоукостера Wizz Air Йожеф Варади спрогнозировал падение цен на авиабилеты в ближайшее время. Он пояснил, что сейчас больше предложений, чем спроса. Но основной заработок компания получает через продажу дополнительных услуг.

Большая часть нашей выручки – это стоимость не билетов, а багажа, еды в самолете, приоритетной посадки, дополнительного места для ног. Мы также предлагаем услуги третьих лиц вроде страховки и аренды авто. Этот тренд останется и в будущем,

– пояснил Варади.

Он добавил, что за финансовый год в 2020 – 2021 пассажир в среднем тратил около 72,5 евро. Из них 32 евро – за билет, а остальные - на дополнительные услуги. Годом ранее это соотношение было 37,7 евро до 31,3 евро в пользу цены билета.