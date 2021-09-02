На этот раз авиаперевозчик начнет выполнять рейсы в еще один город Польши. Речь идет о Лодзи.
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Полеты по маршруту Киев – Лодзь – Киев стартуют с 20 сентября 2021 года.
Они будут выполняться дважды в неделю – по понедельникам и средам. Отмечается, что вылеты запланированы на удобное вечернее время.
Приобрести билеты можно на сайте skyup.aero по следующим ценам:
- Киев – Лодзь от 754 гривен
- Лодзь – Киев от 703 гривен
Что посетить в Лодзи
Улица Петрковская
На главной пешеходной артерии города Лодзь, раскинулись основные достопримечательности города: соборы, дворцы, музеи, собственная "Аллея Звезд" и самое большое граффити в Польше. Поэтому, придя на улицу Петрковскую, сможете посетить немало интересных локаций. В частности, знаменитую "Белую фабрику" – музей текстильной промышленности.
Кроме того, она считается одной из самых длинных в Европе – более 4 километров.
Улица Петрковская / Фото с инстаграма @ fasterstronger.official
Дворец Израиля Познанского
Также известный как "лодзинский Лувр". Фасады, скульптуры и залы дворца даже сегодня поражают большим размахом.
Дворец построен в конце 19 века в стиле французского неоренессанса и необарокко. Его владельцем был крупный промышленник Израиль Познанский.
Дворец Израиля Познанского / Фото с инстаграма @roznepodrozne
Площадь Свободы
На ней расположено некоторые туристические локации – Ратуша, костел Сошествия Святого Духа и памятник Тадеуша Костюшко.
Также гости города идут сюда, чтобы устроить шопинг в оригинальных магазинах, бутиках и торговых площадках.
Площадь Свободы / Фото с инстаграма @umixska
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Костел Успения Пресвятой Богородицы
Готическая церковь, которую уже давно облюбовали туристы, была возведена между 1 888 – 1897 годами. Она является трехнефным зданием с двумя башнями.
Здесь получаются очень атмосферные фотографии. Поэтому, не стоит обходить!
Костел Успения Пресвятой Богородицы / Фото с инстаграма @elenacherniaga
Условия въезда в Польшу
По состоянию на 2 сентября 2021 года Польша не открыла свои границы для украинцев полностью, однако определенные категории имеют право посещать страну. Как сообщает консульская служба МИД Украины, среди них граждане, которые:
- являются супругами или детьми граждан Республики Польша, или находятся под постоянной опекой граждан Республики Польша;
- имеют Карту Поляка;
- имеют право / разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Польша;
- имеют право на выполнение работ на территории Республики Польша на той же основе, что и граждане Польши;
- получают образование в Польше;
- является учеными, которые проводят исследования на территории страны;
- члены семей гражданина ЕС, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) – Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве, или Швейцарской Конфедерации;
- являются водителями транспортных средств сферы международных пассажирских, грузовых, или комбинированных перевозок и въезжают на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей;
- являются лицами, которые пересекают границу на основании дипломатического паспорта;
- являются пассажирами воздушных суден, осуществляющих международный перелет из аэропорта, расположенного на территории ряда стран;
- прибывают в Республику Польша как спортсмен, член тренировочного штаба, врач, физиотерапевт или судья, в связи с участием в международных профессиональных спортивных соревнованиях;
- въезжают в Польшу на основании визы, выданной с целью поработать по гуманитарным причинам, что представляет интерес для Польши, или является ее международным обязательствам;
- прибывают на основании визы, выданной для участия в программе Poland. Business Harbour;
- иностранные предприниматели и представители иностранных субъектов предпринимательской деятельности, которые въезжают в Польшу с бизнес-целями и получили согласие на въезд.
Отметим, ранее SkyUp изменил условия бесплатного выбора места заранее в тарифе Standard – теперь забронировать его можно с помощью онлайн-чекина только за 15 дней до вылета.