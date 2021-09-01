С 1 сентября в Северной Македонии меняются условия въезда и вводят ряд ограничений. Однако они не так страшны, как кажется, но есть уникальная возможность увидеть столько красоты в этом государстве!

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Малоизвестная жемчужина Балканского полуострова

В Северной Македонии редко можно встретить хоть какие-то очереди в музеи или натопи людей на хороших обзорных площадках. А вот гостеприимство – чуть ли не на каждом шагу. Летний курортный сезон длится с мая по сентябрь.

Туристические агенты называют это направление одной из более бюджетных альтернатив странам-соседкам. Помимо столицы Скопье, отдых предлагают в городах Битола, Куманово, Охрид и Тетово.

Стоимость туров зависит от туроператора, пожеланий клиента относительно гостиницы, продолжительности отпуска и т. Поэтому и вариантов для знакомства с Северной Македонией множество:

дешевле - автобусные туры, с несколькими ночными переездами, максимально - 4 дня, проживание в 3 звездочных отелях с завтраками. Цены стартуют от 60 евро на одного.

- автобусные туры, с несколькими ночными переездами, максимально - 4 дня, проживание в 3 звездочных отелях с завтраками. Цены стартуют от 60 евро на одного. дороже - с авиаперелетом и отелями высшего класса. Такое путешествие будет стоить от 20 000 гривен (650 евро) на 5 - 7 дней с питанием. Но преимущественно без экскурсий.

Однако самостоятельное бронирование жилья через Booking или Airbnb никто не отменял.

Условия въезда

С 1 сентября обязательным является одним из документов для пересечения границы:

сертификат о вакцинации;

свидетельство о перенесенном COVID-19 не старше 45 дней

отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часов.

Эти же документы необходимы для входа в любые общественные места (кафе и баров, торговых центров, любых событий - от семинара до концерта).

Что посмотреть в Северной Македонии

Прогуляться столицей страны - Скопье

Люди довольно дружеские и приветливые, чувствуется мультикультурность и мультирелигийнисть региона. Стоит увидеть волшебную крепость Кале, древний Каменный мост, музеи, театры, монастыри, мечети и храмы.



Центр столицы – Скопьє / Фото Unsplash



Замок в Скопьє / Фото Unsplash

Скопье – город, где родилась Мать Тереза. В память о выдающейся жительнице здесь построили мемориальный дом-музей. Он расположен на месте римско-католической церкви Святейшего Сердца Иисуса, где Мать Тереза была крещена.

Мемориальный дом Матери Терезы / Фото с инстаграм

Кроме этого, в столице Северной Македонии есть памятник Тарасу Шевченко. Он расположен в парке напротив парламента. Узнаете его по постаменту!



Памятник Тарасову Шевченко в Скопьє / Фото с Википедии

Каньон Матка

Эту живописную местность бережно создала Матушка-природа и река Треска. Вода прокладывала свой путь через горный массив. В 1938 году ее перегородили дамбой, так образовалось красивое озеро с водой бирюзового цвета.

В каньоне есть 10 пещер, длина – от 20 до 200 метров. В некоторые из них даже заплывают туристическими катерами. Например, в пещеру Врело.



Невероятно красивый каньон Матка / Фото из инстаграма

Не пропустить Охрид

Старинный город, дышит историей ранее назывался Лихнидос, что означало "город света". Вероятно, это место назвали так из-за кристально чистой воды озера.



Вид на Охрид с моря / Фото Unsplash

Отсюда открывается великолепный вид, как на македонское, так и на албанское побережье. Также здесь есть известный православный храм Святого Иоанна Канео. Свое название он получил от названия рыбацкого поселка, который тут когда-то был.

Посетить Национальный парк Маврово

Этот парк является третьим по величине среди национальных парков Северной Македонии. Он расположен среди горных массивов: Кораб, Дешат, и частично Шар-Планина, Быстра и Крчина. Если лучше гор могут быть только горы, то посмотрите на эти!



Рассвет в национальном парке / Фото из инстаграма