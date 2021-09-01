З 1 вересня до Північної Македонії змінюються умови в'їзду та запроваджують низку обмежень. Проте вони не такі страшні, як здається, але є унікальна можливість побачити стільки краси у цій державі!

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Маловідома перлина Балканського півострова

У Північній Македонії рідко можна зустріти хоч якісь черги до музеїв або натопи людей на гарних оглядових майданчиках. А от гостинність – ледь не на кожному кроці. Літній курортний сезон триває з травня по вересень.

Туристичні агенти називають цей напрямок однієї з більш бюджетних альтернатив країнам-сусідкам. Крім столиці Скоп'є, відпочинок пропонують в містах Бітола, Куманово, Охрид і Тетово.

Вартість турів залежить від туроператора, побажань клієнта щодо готелю, тривалості відпустки тощо. Тому й варіантів для знайомства з Північною Македонією безліч:

дешевші – автобусні тури, з кількома нічними переїздами, максимально – 4 дні, проживання у 3 зіркових готелях зі сніданками. Ціни стартують від 60 євро на одного.

– автобусні тури, з кількома нічними переїздами, максимально – 4 дні, проживання у 3 зіркових готелях зі сніданками. дорожчі – з авіаперельотом та готелями вищого класу. Така мандрівка коштуватиме від 20 тисяч гривень (650 євро) на 5 – 7 днів з харчуванням. Але переважно без екскурсій.

Проте самостійне бронювання житла через Booking чи Airbnb ніхто не скасовував.

Умови в'їзду

З 1 вересня обов'язковим є один з документів для перетину кордону:

сертифікат про вакцинацію;

свідоцтво про перенесений COVID-19 не старше 45 днів;

негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не більш ніж за 72 годин.

Ці ж документи необхідні для входу в будь-які громадські місця (кафе та барів, торговельних центрів, будь-яких подій – від семінару до концерту).

Що подивитися в Північній Македонії

Прогулятися столицею країни – Скоп'є

Люди доволі дружні та привітні, відчувається мультикультурність та мультирелігійність регіону. Варто побачити чарівну фортецю Кале, древній Кам'яний міст, музеї, театри, монастирі, мечеті та храми.



Центр столиці Скоп'є / Фото Unsplash



Замок в Скоп'є / Фото Unsplash

Скоп'є – місто, де народилася Мати Тереза. На згадку про видатну жительку тут збудувати меморіальний будинок-музей. Він розташований на місці римо-католицької церкви Найсвятішого Серця Ісусового, де Мати Тереза була охрещена.



Меморіальний будинок Мати-Терези / Фото з інстаграм

Окрім цього, у столиці Північної Македонії є пам'ятник Тарасу Шевченку. Він розташований в парку навпроти парламенту. Впізнаєте його за постаментом!



Пам'ятник Тарасові Шевченку в Скоп'є / Фото Вікіпедія

Каньйон Матка

Цю мальовничу місцину дбайливо створила Матінка-природа та річка Тріска. Вода прокладала свій шлях через гірський масив. У 1938 році її перегородили дамбою, так утворилося гарне озеро з водою бірюзового кольору.

У каньйоні є 10 печер, довжина – від 20 до 200 метрів. У деякі з них навіть запливають туристичними катерами. Наприклад, до печери Врело.



Неймовірно гарний каньйон Матка / Фото з інстаграму

Не промайнути Охрид

Старовинне місто, що дихає історією раніше називалося Ліхнідос, що означало "місто світла". Ймовірно, цю місцину назвали так через кришталево-чисту воду озера.



Краєвид на Охрід з моря / Фото Unsplash

Звідси відкривається чудовий вид, як на македонське, так і на албанське узбережжя. Також тут є найвідоміший православний храм Святого Йоана Канео. Свою назву він отримав від назви рибальського селища, яке тут колись існувало.

Завітати до Національного парку Маврово

Цей парк є третім за величиною серед національних парків Північної Македонії. Він розташований серед гірських масивів: Кораб, Дешат, та частково Шар-Планина, Бистра та Крчін. Якщо краще гір можуть бути тільки гори, то подивіться на ці!



Світанок у національному парку / Фото з інстаграм