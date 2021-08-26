Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк. На щастя, України в цьому переліку немає.

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Які країни вилучать зі списку

За інформацією журналіста, список оновлять найближчими днями.

ЄС має намір вилучити Косово, Чорногорію та Північну Македонію з рекомендованого списку третіх країн, для яких обмеження на поїздки до ЄС мають бути скасовані, після зростання кількості випадків COVID-19. Ізраїль, Ліван та США також планують вилучити,

– зазначив Рікард Джозвяк.

Критерії для визначення третіх країн ЄС оновлювало у травні та не вносило змін. Головними факторами для визнання країн безпечними для подорожей є загальна епідеміологічна ситуація та кількість хворих за 14 днів (статистика не має перевищувати 100 випадків на 100 тисяч населення).

До слова, 14 липня Рада Європейського Союзу внесла Україну до списку безпечних країн. Цей перелік є рекомендаційним, проте більшість країн Європи взяла до уваги та дозволила українцям в'їзд. Передумовою для перетину кордону є сертифікат про вакцинацію або негативний результат тесту на COVID-19.