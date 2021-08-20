Тепер для перетину кордону необхідно надати документи про вакцинацію, негативний ПЛР-тест або довідку про перенесену хворобу. Раніше країна приймала туристів без обмежень.

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Епідеміологічні обмеження

З 1 вересня для в’їзду до Північної Македонії обов'язкові:

сертифікат про щеплення;

свідоцтво про перенесений COVID-19 не старше 45 днів;

негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не більш ніж за 72 годин.

Ці ж документи необхідні для входу будь-яких громадських місць (кафе та барів, торговельних центрів, будь-яких подій – від семінару до концерту). Навіть при транзиті через цю країну необхідно за 5 годин до в’їзду подати попередньо підписану декларацію.

Для громадян Македонії, які повернуться в країну після 1 вересня, без перелічених документів, буде встановлено 7 денний карантин – домашня ізоляція.

Зверніть увагу! Актуальною залишається заборона на організацію весіль та урочистих заходів у закритих приміщеннях. Усі інші події можуть відбуватися за умови не 30% від місткості залу та не більше 1 000 осіб.