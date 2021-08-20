Теперь для пересечения границы необходимо предоставить документы о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенной болезни. Ранее страна принимала туристов без ограничений.
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Эпидемиологические ограничения
С 1 сентября для въезда в Северной Македонии обязательны:
- сертификат о вакцинации;
- свидетельство о перенесенном COVID-19 не старше 45 дней;
- отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часов.
Эти же документы необходимы для входа любых общественных мест (кафе и баров, торговых центров, любых событий - от семинара до концерта). Даже при транзите через эту страну необходимо за 5 часов до въезда подать предварительно подписанную декларацию.
Для граждан Македонии, которые вернутся в страну после 1 сентября, без перечисленных документов, будет установлено 7 дневный карантин - домашняя изоляция.