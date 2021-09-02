Цього разу авіаперевізник розпочне виконувати рейси до ще одного міста Польщі. Йдеться про Лодзь.

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Польоти за маршрутом Київ – Лодзь – Київ стартують з 20 вересня 2021 року.

Вони виконуватимуться двічі на тиждень – щопонеділка й середи. Зазначається, що вильоти заплановані на зручний вечірній час.

Придбати квитки можна на сайті skyup.aero за наступними цінами:

Київ – Лодзь від 754 гривень

від 754 гривень Лодзь – Київ від 703 гривень

Що відвідати у Лодзі

Вулиця Петрковська

На головній пішохідній артерії міста Лодзь, розкинулися основні визначні пам'ятки міста: собори, палаци, музеї, власна "Алея Зірок" і найбільше графіті в Польщі. Тож, прийшовши на вулицю Петрковську, зможете відвідати чимало цікавих локацій. Зокрема, знамениту "Білу фабрику" – музей текстильної промисловості.

Крім того, вона вважається однією з найдовших в Європі – її довжина більше як 4 кілометри.



Вулиця Петрковська / Фото з інстаграму @fasterstronger.official

Палац Ізраїлю Познанського

Також відомий як "лодзинський Лувр". Фасади, скульптури та зали палацу навіть нині вражають неабияким розмахом.

Палац споруджений наприкінці 19 століття в стилі французького неоренесансу та необароко. Його власником був великий промисловець Ізраїль Познанський.



Палац Ізраїля Познанського / Фото з інстаграму @roznepodrozne

Площа Волі

На ній розташовано деякі туристичні локації – Ратуша, костел Зіслання Святого Духа та пам'ятник Тадеуша Костюшко.

Також гості міста йдуть сюди, щоб влаштувати шопінг в оригінальних магазинах, бутиках та торговельних майданчиках.



Площа Волі / Фото з інстаграму @umixska

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Костел Успіння Пресвятої Богородиці

Готична церква, яку вже давно обмилували туристи, була зведена між 1 888 – 1897 роками. Вона є тринефною будівлею з двома вежами.

Тут виходять дуже атмосферні світлини. Тож, не варто оминати!



Костел Успіння Пресвятої Богородиці / Фото з інстаграму @elenacherniaga

Умови в'їзду до Польщі

Станом на 2 вересня 2021 року Польща не відкрила свої кордони для українців повністю, проте певні категорії мають право відвідувати країну. Як повідомляє консульська служба МЗС України, серед них громадяни, які:

є подружжям або дітьми громадян Республіки Польща, або перебувають під постійною опікою громадян Республіки Польща;

мають Карту Поляка;

мають право / дозвіл на постійне або тимчасове проживання на території Республіки Польща;

мають право на виконання робіт на території Республіки Польща на тій ж основі, що й громадяни Польщі;

здобувають освіту у Польщі;

є науковцями, які проводять дослідження на території країни;

є членами родин громадянина ЄС, ЄУ про вільну торгівлю (EFTA) – Сторони Угоди про Європейський економічний простір, або Швейцарської Конфедерації;

є водіями транспортних засобів сфери міжнародних пасажирських, вантажних, чи комбінованих перевезень та в'їжджають на територію Польщі у рамках виконання службових обов'язків;

є особами, які перетинають кордон на підставі дипломатичного паспорта;

є пасажирами повітряних суден, які здійснюють міжнародний переліт з аеропорту, розташованого на території низки країн;

прибувають до Республіки Польща як спортсмен, член тренувального штабу, лікар, фізіотерапевт або суддя, у зв'язку з участю у міжнародних професійних спортивних змаганнях;

в'їжджають до Польщі на підставі візи, виданої з метою прибуття з гуманітарних причин, що становить інтерес для Польщі, або є її міжнародним зобов'язанням;

прибувають на підставі візи, виданої з метою участі у програмі Poland. Business Harbour;

іноземні підприємці та представники іноземних суб'єктів підприємницької діяльності, які в'їжджають до Польщі з бізнес-метою та отримали згоду на в'їзд.

За даними Worldometer, станом на 2 вересня 2021 року в Польщі виявлено 2 889 036 випадків зараження коронавірусом, з них 75 358 летальних.

Зауважимо, раніше SkyUp змінив умови безкоштовного вибору місця заздалегідь у тарифі Standard – тепер забронювати його можна за допомогою онлайн-чекіну тільки за 15 днів до вильоту.