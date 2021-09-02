Цього разу авіаперевізник розпочне виконувати рейси до ще одного міста Польщі. Йдеться про Лодзь.
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Польоти за маршрутом Київ – Лодзь – Київ стартують з 20 вересня 2021 року.
Вони виконуватимуться двічі на тиждень – щопонеділка й середи. Зазначається, що вильоти заплановані на зручний вечірній час.
Придбати квитки можна на сайті skyup.aero за наступними цінами:
- Київ – Лодзь від 754 гривень
- Лодзь – Київ від 703 гривень
Що відвідати у Лодзі
Вулиця Петрковська
На головній пішохідній артерії міста Лодзь, розкинулися основні визначні пам'ятки міста: собори, палаци, музеї, власна "Алея Зірок" і найбільше графіті в Польщі. Тож, прийшовши на вулицю Петрковську, зможете відвідати чимало цікавих локацій. Зокрема, знамениту "Білу фабрику" – музей текстильної промисловості.
Крім того, вона вважається однією з найдовших в Європі – її довжина більше як 4 кілометри.
Вулиця Петрковська / Фото з інстаграму @fasterstronger.official
Палац Ізраїлю Познанського
Також відомий як "лодзинський Лувр". Фасади, скульптури та зали палацу навіть нині вражають неабияким розмахом.
Палац споруджений наприкінці 19 століття в стилі французького неоренесансу та необароко. Його власником був великий промисловець Ізраїль Познанський.
Палац Ізраїля Познанського / Фото з інстаграму @roznepodrozne
Площа Волі
На ній розташовано деякі туристичні локації – Ратуша, костел Зіслання Святого Духа та пам'ятник Тадеуша Костюшко.
Також гості міста йдуть сюди, щоб влаштувати шопінг в оригінальних магазинах, бутиках та торговельних майданчиках.
Площа Волі / Фото з інстаграму @umixska
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Костел Успіння Пресвятої Богородиці
Готична церква, яку вже давно обмилували туристи, була зведена між 1 888 – 1897 роками. Вона є тринефною будівлею з двома вежами.
Тут виходять дуже атмосферні світлини. Тож, не варто оминати!
Костел Успіння Пресвятої Богородиці / Фото з інстаграму @elenacherniaga
Умови в'їзду до Польщі
Станом на 2 вересня 2021 року Польща не відкрила свої кордони для українців повністю, проте певні категорії мають право відвідувати країну. Як повідомляє консульська служба МЗС України, серед них громадяни, які:
- є подружжям або дітьми громадян Республіки Польща, або перебувають під постійною опікою громадян Республіки Польща;
- мають Карту Поляка;
- мають право / дозвіл на постійне або тимчасове проживання на території Республіки Польща;
- мають право на виконання робіт на території Республіки Польща на тій ж основі, що й громадяни Польщі;
- здобувають освіту у Польщі;
- є науковцями, які проводять дослідження на території країни;
- є членами родин громадянина ЄС, ЄУ про вільну торгівлю (EFTA) – Сторони Угоди про Європейський економічний простір, або Швейцарської Конфедерації;
- є водіями транспортних засобів сфери міжнародних пасажирських, вантажних, чи комбінованих перевезень та в'їжджають на територію Польщі у рамках виконання службових обов'язків;
- є особами, які перетинають кордон на підставі дипломатичного паспорта;
- є пасажирами повітряних суден, які здійснюють міжнародний переліт з аеропорту, розташованого на території низки країн;
- прибувають до Республіки Польща як спортсмен, член тренувального штабу, лікар, фізіотерапевт або суддя, у зв'язку з участю у міжнародних професійних спортивних змаганнях;
- в'їжджають до Польщі на підставі візи, виданої з метою прибуття з гуманітарних причин, що становить інтерес для Польщі, або є її міжнародним зобов'язанням;
- прибувають на підставі візи, виданої з метою участі у програмі Poland. Business Harbour;
- іноземні підприємці та представники іноземних суб'єктів підприємницької діяльності, які в'їжджають до Польщі з бізнес-метою та отримали згоду на в'їзд.
Зауважимо, раніше SkyUp змінив умови безкоштовного вибору місця заздалегідь у тарифі Standard – тепер забронювати його можна за допомогою онлайн-чекіну тільки за 15 днів до вильоту.